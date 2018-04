"Weldoener met ziel voor Bokrijk én Kempen" CHARLES WELLENS STAMPTE VLAANDERENS GROOTSTE ERFGOEDPARK MEE UIT DE GROND XAVIER LENAERS

12 april 2018

02u54 0 Hasselt Dag op dag 60 jaar geleden opende Bokrijk, het grootste erfgoedpark van Vlaanderen, de deuren. De toenmalige prins Albert mocht het lintje doorknippen, maar dé grote man die dag was kunstenaar Charles Wellens. "Hij was de drijvende kracht achter het museum, de ziel van Bokrijk én de Kempen", vertelt Charles' kleindochter Brigitte Wellens (67).

Met zijn 500 hectare en liefst 120 huisjes uit grootmoederstijd trekt het openluchtmuseum 60 jaar na de opening nog jaarlijks 300.000 bezoekers. De drie stichters van het museum, Limburgs gouverneur Louis Roppe, eerste conservator van het museum Jozef Weyns en kunstenaar Charles Wellens, zouden trotst zijn op hun park.





Kus van de prins

Brigitte Wellens (67) kon dankzij haar dooppeter Charles Wellens de opening vanop de eerste rij meemaken. "Ik was 7 jaar en mocht prins Albert een schilderijtje van een hoeve cadeau doen", herinnert ze zich. "Spontaan, kreeg ik drie kussen van hem."





Charles kocht Hoeve Engelen in Lummen op. "Ze werd afgebroken en heropgebouwd in Bokrijk", zegt Georgius Van Hole (65), echtgenoot van Brigitte. De man heeft door de jaren heen heel wat informatie over de opa van zijn vrouw verzameld. "Charles stak zelf de handen uit de mouwen. Het was de eerste hoevewoning voor het museum. Ze stond symbool voor de vroegere boerenerven in de Kempen, de streek waar hij een ziel en grote passie voor had. Hij idealiseerde de hoeve. In plaats van een pannendak werd ze bedekt met stro."





Als verdediger van het Kempisch erfgoed wilde Charles de heide en hoeves van de 'keuterboerkes' (pachters red.) voor het nageslacht bewaren. "Hij vreesde dat de ziel van de Kempen verloren zou gaan door de naoorlogse industriële revolutie en de komst van de mijnen", vertelt Van Hole. "Hij was een verzamelaar van antiek, huisraad en boerentuigen. Zo haalde hij 265 stukken bij elkaar die hij aan Bokrijk schonk. Nog voordat het museum er was, trok hij regelmatig met de schildersezel naar het gebied. Daar heeft hij menig heidelandschap en andere zichten, maar ook hoeves vereeuwigd op doek."





Veelzijdig man

Charles Wellens liet Bokrijk niet los, en omgekeerd. Hij was een veelzijdig man. Hij was schilder, speelde muziek bij de plaatselijke harmonie Sint-Cecilia, filmde en fotografeerde. Als geen ander had hij de Limburgse dialecten onder de knie. "Het opende deuren bij de boeren die hij zover kreeg dat hij van hen een portret en het interieur van hun hoeves mocht schilderen", zegt Van Hole. "Hij was gids in Bokrijk en leidde andere gidsen op. Verder gaf hij schilderles in het openluchtmuseum." Momenteel loopt tot en met 2 september 2018 in het Emile Vandorenmuseum (Genk) een retrospectieve over Charles Wellens.