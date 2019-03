“Weinig Limburgers weten welke vreselijke gebeurtenis dit monument herdenkt” Toon Royackers

19 maart 2019

18u32 1 Hasselt Op de hoek van de Kiewitdreef en de Kempische Steenweg in Hasselt staat een monument, waarvan nog maar weinig Limburgers weten wat het precies herdenkt. “Nochtans is dit een erg belangrijke plek voor onze provincie,” legt Sonja Brocatus van het domein Kiewit uit. “Hier sneuvelden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog enkele dappere Limburgers.”

“Op deze plaat staan negen namen van gesneuvelde verzetsleden,” aldus Sonja Brocatus. “Vier van hen zijn hier zelf gefusilleerd. Jammer genoeg was de plek al een paar keer het mikpunt van vandalisme. En regelmatig ligt hier een hoop zwerfvuil rond te slingeren. Heel jammer, want je mag niet vergeten dat we vandaag vrede kennen dankzij de strijd die toen door deze dappere mensen geleverd is. Ook hier in Limburg. Die boodschap willen we weer overbrengen aan de jeugd.” En dus gingen de jongens en meisjes van het derde jaar uit basisschool de Kievit dinsdag vlijtig aan de slag. Het hele monument kreeg een opknapbeurt, en er kwam een bordje met extra uitleg voor de bezoekers.