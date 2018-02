"We renden in volle paniek weg" BUURTBEWONERS ZIEN SPORTVLIEGTUIGJE NEERSTORTEN TOON ROYACKERS

13 februari 2018

03u08 0 Hasselt "We renden weg, op zoek naar een veilige plek." De buurtbewoners van de Bruynebosstraat in Stokrooie, waar gisteren een sportvliegtuigje crashte, beleefden gisteren de schrik van hun leven.

De inwoners van Stokrooie bij Hasselt en Bolderberg bij Heusden-Zolder wisten niet wat ze meemaakten, toen ze het sportvliegtuigje wel heel laag over de daken en de bomen in de buurt zagen vliegen. Enkele mensen liepen weg naar een veilige plek. Even later crashte het toestel in een tuin langs de Bruynebosstraat in Stokrooie. "Ik ging net de brievenbus leeg maken, toen ik dat vliegtuigje in de verte zag aankomen", legt buurtbewoonster Marleen Luwel uit. "Stomverbaasd zagen we dat het toestel wel heel schuin hing. Mijn buurvrouw stond toevallig ook op straat. Ik riep tegen haar dat er daar iets serieus fout liep. Vervolgens bleef het vliegtuigje maar lager gaan, en kwam het precies onze richting uit. We gingen op de loop, omdat we schrik hadden en op zoek wilden gaan naar een veilige plek. Seconden later was er dan die enorme klap. Op dat moment wisten we al dat het te laat was voor die inzittenden. Andere buren renden eveneens de straat op. Zelf belde ik meteen de hulpdiensten."





Indringende geur

Buurman Carlo Bogaerts kwam mee naar buiten gelopen. "Ik zat naar het nieuws te kijken toen dat toestel heel laag over de wijk vloog. Bij de helse klap ben ik naar buiten gaan kijken. Heel wat mensen liepen naar de Bruynebosstraat. Daar zagen we het toestel met de neus naar beneden in de struiken steken. Maar er kwam ook een indringende geur, net kerosine, op ons af. Ik riep dat iedereen best op een veilige afstand kon blijven. Je weet nooit wat er meteen na zo een crash kan gebeuren. Samen zijn we dan wat verder gaan staan."





Ooggetuige Jeffry Schepers was toch nog even naar de piloot gelopen. "Ik wou weten of we hem konden helpen. Maar de man zat voorover gehurkt in de cockpit. Even heb ik naar hem geroepen, maar een reactie kwam er niet meer. Omdat de staart van het vliegtuig precies nog in de elektriciteitskabels hing, leek het mij erg gevaarlijk. En ik rook ook die indringende benzinegeur. Daarom leek het me beter om verder weg te gaan." De brandweer Zuid West Limburg kon zelf ook niets meer doen. "De twee inzittenden waren al overleden", zegt kapitein Jo Kerkhofs. "Maar een gevaar voor de omgeving was er niet meer. Het toestel hing dan toch niet vast in de elektriciteitskabels, en er was geen kerosine vrijgekomen, maar benzine."





Het parket kwam samen met een wetsdokter en een luchtvaartdeskundige naar de plaats van het ongeval. Daarvoor werd de omgeving gisterennamiddag meteen afgesloten. Lijnpiloot Michael Fabry, ook verbonden aan vliegclub Aero-Kiewit, nam poolshoogte. "We vreesden eerst dat het mogelijk een toestel van Kiewit was. Maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Ook voor ons is het nog gissen wat er fout gelopen is. Weersomstandigheden kunnen meegespeeld hebben, maar ook een technisch defect is niet uitgesloten."





Zwartberg

Het toestel was net voor een onderhoud onderweg naar het vliegveld van Zwartberg bij Genk. De Beechcraft F33A was daarvoor rond de middag opgestegen in het West-Vlaamse Wevelgem. Aan boord zaten de 69-jarige piloot uit Namen en de 61-jarige copiloot uit Moeskroen. De politie bracht de families op de hoogte van het tragische nieuws.