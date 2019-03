“We nemen geen risico met Vereeck” Open Vld Limburg keurt ontwerplijsten goed Dirk Selis

10 maart 2019

14u19 0 Hasselt Zondagochtend verzamelde het Limburgse regiobestuur van Open Vld voor de goedkeuring van de ontwerplijsten van de aankomende verkiezingen van 26 mei. Na een intern debat over de kandidatuur van Lode Vereeck, gingen de liberalen over tot de orde van de dag.

Patrick Dewael, Kamerfractieleider en burgemeester van Tongeren trekt de Kamerlijst. Vlaams minister van Energie en Financiën Lydia Peeters uit Dilsen-Stokkem staat bovenaan de lijst voor het Vlaams Parlement. De Diepenbeekse afdelingsvoorzitter Willy Blendeman hield nog een laatste betoog voor de kandidatuur van Lode Vereeck, maar de liberalen sloten definitief hun rangen. “We gaan het risico niet nemen om in de campagne met mogelijke oprispingen uit het strafdossier geconfronteerd te worden” zei Limburgs voorzitter Mark Vanleeuw.

Kamer

Over tot de orde van de dag dus. Op de tweede plaats van de Kamerlijst staat Kamerlid en eerste schepen in Hechtel-Eksel Nele Lijnen. Op plaats drie staat Frederick Vandeput, schepen en ondernemer uit Zonhoven. Hij is tevens fractieleider in de provincieraad. De lijst wordt geduwd door Limburgs gedeputeerde Igor Philtjens. Onderneemster en Vlaams parlementslid Grete Remen uit Beringen is zoals bekend eerste opvolger. Patrick Dewael: “Het zijn belangrijke verkiezingen. Gaan we verder met de hervormingen van de afgelopen jaren? Of laten we andere partijen de klok terugdraaien? Dat is een heel duidelijke keuze. Wij gaan volop voor meer jobs, meer koopkracht, meer welvaart. En we hebben in Limburg een sterke ploeg op het veld staan met doeners en harde werkers die de klus willen klaren.”

Vlaams Parlement

Marino Keulen, Vlaams parlementslid en burgemeester van Lanaken, is de running mate van Lydia Peeters op plaats 2 van de Vlaamse lijst. Vlaams parlementslid en Hasselts schepen Laurence Libert volgt op strijdplaats drie. Jo Feytons, eerste schepen in Borgloon, schoof na een zeer vurig betoog van de prima donna uit Wellen, Jeanine Leduc op naar plaats vier. Zonhovens burgemeester Johny De Raeve zal de Vlaamse lijst duwen samen met Jan Daelemans, burgemeester in Hechtel-Eksel. De opvolgerslijst wordt getrokken door Steven Coenegrachts, liberaal fractieleider in Riemst die vanuit de partijcoulissen op het voorplan schuift.

Europees parlement

Uittredend Europees parlementslid Hilde Vautmans zal samen met Guy Verhofstadt de Europese lijst aanvoeren. Philippe Nys, het jongste provincieraadslid van Limburg, zal deze lijst ondersteunen met zijn jeugdig enthousiasme. “De Europese samenwerking staat onder druk. We moeten samen vechten voor een vernieuwd Europa dat ook in Limburg veel (economische) meerwaarde biedt. Daar gaan we samen voor gaan!” zegt Hilde Vautmans

Mark Vanleeuw, voorzitter Open Vld Limburg en lijstduwer bij de opvolgers voor de Kamer: “Het regiobestuur heeft deze ontwerplijsten goedgekeurd. Nu is het laatste woord aan alle liberale leden. Zij mogen nu hun zeg doen over deze lijsten per digitale stemming. Op 30 maart volgt dan de officiële bekendmaking van alle kandidaten.”