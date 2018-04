"We missen toch wel een show zoals Tien om te Zien" Idool-finalist (2004) over echt van je stem leven in Vlaanderen TOON ROYACKERS

14 april 2018

02u23 0 Hasselt We schrijven 2004. Een sympathieke Limburger waagt zijn kans in het VTM-programma 'Idool'. Maarten Cox, heet hij. En hij schopt het ver - tot in de finales, zelfs. Maar belangrijker: hij is nog altijd één van de weinige artiesten die echt van zijn stem leeft. En met Will Tura en Rob de Nijs als grote voorbeelden wil hij daar nog een hele tijd mee doorgaan.

"Gemakkelijk is het absoluut niet", benadrukt Maarten Cox (33) meteen. "Enerzijds kan je via het internet en sociale media misschien gemakkelijk en snel veel mensen bereiken. Maar we missen in Vlaanderen toch wel een programma zoals 'Tien om te Zien'. Lanceerde je destijds een nieuw nummer op televisie, dan hadden meteen een miljoen Vlamingen het gehoord. Vandaag is dat veel moeilijker. Het duurt langer vooraleer je echt iets bereikt hebt. Kijk naar de Romeo's of Christoff. Zij hebben héél lang voor hun carrière moeten knokken. In het begin was hoongelach hun deel. Maar ze zijn er wel geraakt, hé. En ze hebben dat ook dubbel en dik verdiend."





Jij begon er vijftien jaar geleden aan. Is Maarten Cox sindsdien veel veranderd?

"(lacht) Oh, jawel. Hemel, als ik die filmpjes van toen terugzie... In 2005 heb ik enkele covers opgenomen. Toen zat ik nog niet op het vocale niveau dat ik vandaag heb. Daar heb ik wel aan gewerkt. Ik beweeg nu ook meer en ik ben zelfzekerder tijdens optredens. Het gebeurt niet zelden dat er iemand dronken op het podium kruipt en wat aandacht vraagt. Voor mij is dat geen probleem, want ik speel daar toch gewoon op in. Ik wil niemand op dwaze gedachten brengen, maar een beetje zot doen, mag hé. Zo is elk optreden weer anders."





Hoe ging dat toen eigenlijk? Kon je als finalist van Idool nog op straat komen?

"Dat was destijds natuurlijk een gigantische hype. Bij ons in Neerpelt kon ik even niet meer gaan shoppen zonder aangesproken te worden. Maar het waren altijd leuke reacties. Soms ging ik bewust net even de grens over, naar Budel of Weert in Nederland. Maar ook daar kenden ze mij na een poosje. Ach, het is ergens fijn en het is een goed signaal. Als mensen je als artiest niet herkennen, zit het niet goed, hé. Tegenwoordig word ik vooral in Limburg en West-Vlaanderen aangesproken."





In West-Vlaanderen?

"Ja, gek hé? Ik kan het ook niet meteen verklaren. Maar ik denk dat West-Vlamingen net als Limburgers veel meer openstaan voor Nederlandstalige muziek. En daarom volgen ze dus ook meer zangers die Nederlandstalige muziek willen brengen, zoals ik. We hebben iets met elkaar denk ik, die sympathieke West-Vlamingen en die sympathieke Limburgers."





Elke artiest heeft ook een favoriet nummer. Wat is het jouwe?

"Goh, voor mij is dat intussen al een heel repertoire geworden. Ik breng covers en eigen muziek. Maar om de tent echt aan het feesten te krijgen, werkt 'Malle Babbe' van Rob de Nijs wel heel erg goed. Wat een artiest is dat ook, zeg. Die man is al in de zeventig, maar hij staat nog steeds even scherp op het podium. Net als Will Tura is dat toch echt een voorbeeld."





Is dat de ambitie? De nieuwe Will Tura worden?

"Ik heb alleszins veel bewondering en respect voor die man. En ik probeer het toch even goed te doen. Ik zit nu aan een zeventigtal optredens per jaar. Dat is al mooi, maar ik wil graag groeien naar meer dan honderd optredens. Ik wil trouwens niet alleen de tent op zijn kop kunnen zetten. Laatst kwam een vrouw na een optreden naar me toe. Ze had een mooie avond gehad, en haar zorgen even opzij kunnen zetten. Ze vertelde me dat ze net haar man verloren had, en dat het goed was dat ze gekomen was. Zoiets raakt mij ook, en dan ben ik blij met wat ik heb kunnen doen."





Je bent nu ook radiopresentator?

"Toevallig, ja. Het is begonnen bij Radio 2 in Antwerpen. Ze hadden daar een tijdelijke vervanger nodig, en het leek me wel een uitdaging. Gemakkelijk is het alleszins niet, want presenteren is slechts een deel van de job. Je zit ook in een studio vol knopjes en die moet je tegenwoordig als radiomaker allemaal zelf bedienen. Het is een beetje zoals leren autorijden. In het begin is het nogal stuntelen, maar na een poosje komt de klik. Nu voel ik me al helemaal thuis op de radio - al ben ik intussen verhuisd naar Radio 2 Limburg. Dat is toch weer een stukje thuiskomen. Het is een gezellige kliek hier in Hasselt. Stiekem hoop ik dat ik hier nog een hele poos mag meedraaien. Deze zomer mag ik alvast het ochtendblok voor mijn rekening nemen. Het wordt hard, want dat is telkens om 4.30 uur 's ochtends opstaan. En dan vaak 's avonds weer optreden. Maar het is weer een mooie kans. En is er iets leuker dan 's ochtends als eerste aan de mensen het nieuws van de dag te mogen vertellen? Vaak vallen we via wekkerradio's de slaapkamer binnen om iedereen een goedemorgen toe te wensen."





Tot slot: heb je nog iets met je geboorteplek Neerpelt?

"Absoluut. Ik woon nu wel in Beringen, maar Neerpelt binnenrijden, is voor mij nog altijd thuiskomen. En oh wee als iemand durft te beweren dat daar niets te beleven valt. Ga in het weekend maar eens in de Kerkstraat kijken naar de cafés. Die Peltenaren zijn leuke mensen. Blij dat ik daar tussen geboren ben."