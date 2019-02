Ward Lemmelijn van PXL Roeiteam is wereldkampioen indoorroeien DSS

25 februari 2019

09u59 0 Hasselt In Long Beach, Los Angeles, USA, werd Ward Lemmelijn van PXL Roeiteam vannacht wereldkampioen indoorroeien! Hij roeide een tijd van 5:50,3, een verbetering van zijn eigen Belgisch U23 record. De ganse wedstrijd was het erg nipt met de Canadees Charles Alexander, en pas in de laatste honderd meters ging Ward op en over de Canadees.

“Er zijn maar twee of drie roeiers in Europa die ‘indoor’ op de ergometer en op de 2km onder zes minuten blijven. Ik heb trouwens gepiekt naar dit WK. Met een drievoudig doel: een medaille, een verbetering van mijn PR en een verbetering van het Belgische record. Dat is dus gelukt. “ lacht Ward.

Roda JC

“Ik ben nog maar een jaar met roeien bezig. Dankzij het roeiteam van Hogeschool PXL ben ik met de roeisport in contact gekomen. Ik voetbalde daarvoor bij Roda JC, maar ben daarmee gestopt omwille van mijn studie Biotechnologie. Met het roeien kan ik individueel trainen wanneer ik zelf wil. Hierdoor kan ik mijn studies beter inplannen”.

Lemmelijn is alvast zeer gedreven. “Ik wil ook op het water gaan excelleren. Maar, mijn studies gaan voor. We zien wel, maar ik ben vandaag een zeer gelukkig man. Trouwens het eerst volgend wat ik ga aanpakken is de Limburgse studentenregatta. Hier gaan we voor de volle winst uiteraard”