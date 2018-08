"Vijf jaar geleden hier liefde ontdekt, vandaag kolven voor Pukkelpop-kindjes" KOLFSTAND VAN UCLL BLIJKT SCHOT IN DE ROOS IN KIEWIT MARCO MARIOTTI

17 augustus 2018

02u41 0 Hasselt Zeker twintig mama's gingen gisteren melk afkolven aan de 'kolfstand' van Hogeschool UCLL op de Pukkelpopweide. Eén van hen was Sieglinde Zülkhe. "Ik leerde mijn partner hier exact vijf jaar geleden kennen. Het is voor onze Pukkelpop-kindjes dat ik hier kolf", lacht ze.

Exact vijf jaar geleden tijdens een optreden van Klank Carrousel in de Dance-Hall sloeg de vonk over tussen Sieglinde Zülkhe uit Lanaken en Danny Conings uit Maasmechelen. De twee werden een koppel en kregen ondertussen al twee kindjes. "Twee flinke zonen", vertelt Sieglinde. "Ik geef al twee jaar borstvoeding, en als je dat wil blijven doen, hoort kolven er bij. Op Pukkelpop durf ik al eens alcohol te drinken, dus hier kom ik vooral kolven om de kwaliteit van mijn borstvoeding op peil te houden." Partner Danny ziet alles gebeuren en beaamt volledig. "Geweldig dat dit kan op Pukkelpop. We vonden hier vijf jaar geleden de liefde, maar er wordt zelfs aan onze kindjes gedacht. Een heel tof initiatief. Onze kindjes zitten intussen veilig bij omie en opie. En wij vieren hier ons vijfde jaar samen." Ook mama Charline kolft hier af. "Mijn zoontje Eppo is al achttien maanden oud, maar nog steeds geef ik borstvoeding. Je moet kolven, anders valt de aanmaak stil." Bij Hogeschool UCLL geven ze voor wie wil ook een koeltas en koelement om de moedermelk goed in te bewaren.





Naast de stand van de UCLL krijgt het Vlaamse Kruis tal van Pukkelpoppers over de vloer met wespensteken. Het zijn er beduidend meer dan andere jaren. Dat ondervond ook Christiaan Hex uit Hoeselt. "Ik kreeg een steek recht in mijn kaak", vertelt hij met een zak ijs tegen de wang. "Ik ben er allergisch voor, en kreeg hier meteen een anti-allergiepil én een Ebuprofen. De zwelling en pijn valt voorlopig mee. Vorig jaar op Laundry Day werd ik ook al gestoken. Tijdens het wachten zag ik hier nog heel wat mensen aanschuiven met wespensteken."





Even paniek

Toch werd de openingsdag van Pukkelpop een succes. Onder meer de wandelboulevard werd gretig gebruikt.





In de Dance-Hall ontstond er woensdagavond dan weer wat paniek tijdens het optreden van de Jeugd van Tegenwoordig. Volgens aanwezigen stak de tent té vol en zaten mensen vooral aan de rechterzijde tegen elkaar gedrukt. "Er ontstond paniek en sommige tieners moesten huilen. Iedereen wilde tegelijk naar binnen én buiten. Dit moet écht beter", vond Ruben Weytjens, die alles aan den lijve ondervond. Bij Pukkelpop zelf reageerden ze dat de veiligheid nooit in het gedrang kwam.