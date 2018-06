"Verf op legervoertuigen mogelijk kankerverwekkend" WAAIT NEDERLANDS CHROOM-6-SCHANDAAL OVER NAAR HIER? MARCO MARIOTTI

27 juni 2018

02u50 0 Hasselt Kamerlid en burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen (CD&V) vraagt een onderzoek naar de verf op legervoertuigen in ons land. De verf zou chroom-6 bevatten, wat in Nederland al langer een schandaal is. "Nu komen de legerbasissen in Kleine-Brogel en Zutendaal in het vizier", zegt Terwingen.

De verf die in het leger gebruikt wordt als deklaag op vliegtuigen en voertuigen, bevat mogelijk de kankerverwekkende stof chroom-6. Dat heeft Raf Terwingen gehoord van een klokkenluider binnen het leger. Burgemeester van Maasmechelen en federaal volksvertegenwoordiger Raf Terwingen was vorige week te gast in een Nederlandse talkshow waar het thema aan bod kwam. Bij de noorderburen is het probleem rond de verf al jarenlang gekend en werden er zelfs al slachtoffers vergoed met schadeclaims tot 40.000 euro. Terwingen kreeg na de bewuste uitzending bevestiging van een klokkenluider. "Volgens hem zijn met zekerheid legervoertuigen waar het Amerikaanse leger bij betrokken is geverfd met de schadelijke verf", zegt Terwingen. "Een speciale verf die beschermt tegen roest, maar ook tegen chemische aanvallen. In Nederland is het probleem al jaren geleden erkend. Zij noemen dat het chroom-6-schandaal."





Voorlopig geen paniek

Concreet zou het aanbrengen van de verf of het bewerken ervan - door bijvoorbeeld lassen en schuren - grote gezondheidsrisico's met zich meebrengen. In Kleine-Brogel wordt er zelfs al enkele jaren met bescherming en speciale kledij gewerkt aan de bewuste voertuigen, maar of dat gelinkt is aan de verf, is nog niet zeker. "Ik wil zéker geen paniek zaaien", zegt Terwingen nog. "Maar ik maak me wel ernstige zorgen. Vooral omdat ik opvang dat ook op de Amerikaanse basissen in ons land met zekerheid chroomhoudende verf en lak zou zijn gebruikt." Terwingen vraagt vandaag bij minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) of hij op de hoogte is van de problemen in Nederland, of er in ons land ook gebruik werd gemaakt van de bewuste verf, en of er gezondheidsrisico's zijn voor onze militairen. "Eerlijk, Defensie is zelfs niet eens het gebied waar ik mij doorheen de jaren in heb gespecialiseerd. Maar na het programma op de Nederlandse televisie en de Limburgse getuigenissen kan ik moeilijk doen alsof ik van niets weet", aldus Terwingen.





Even afwachten

Als blijkt dat ook bij ons militairen én oud-militairen decennia lang gewerkt hebben met de bewuste, kankerverwekkende verf, vindt Terwingen dat er een grootschalig onderzoek moet volgen. "Dat gaat dan over het in kaart brengen van wie ziek werd, en of er een oorzakelijk verband is met de verf. Verder moeten we vooral het antwoord van de minister en het onderzoek afwachten." Antwoord deze middag in de kamer.