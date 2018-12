“Verboden tegen het kunstwerk te plassen” Toon Royackers

07 december 2018

15u16 0 Hasselt Gelieve niet langer tegen het kunstwerk ‘Salut aan de Kempische Wijk’ aan de Demerstraat in Hasselt te plassen. het kunstwerk staat er al sinds 2015, maar helaas worden er steeds meer wildplassers gesignaleerd. De initiatiefnemers hebben daarom een voorlopig hekje geplaatst.

Het kunstwerk kwam er naar aanleiding van de 66ste verjaardag van het carnaval in de stad. En zoals bekend zijn in het carnaval alle veelvouden van elf goed voor een jubileumfeestje. “Carnaval is destijds in onze stad ontstaan na een gouden bruiloft,” legt ex-prins Walter Papens van de ‘Orde van het Klaverblad’ van Hasselt uit. “Naar aanleiding van het jubileum werd drie jaar geleden dit kunstwerk geplaatst. Het zit vol symboliek, over het carnaval in Hasselt. Onder meer onze reuzen zijn er in verwerkt. Helaas zijn er inderdaad wel eens plassporen te zien rond de sokkel. Heel vervelend is dat. Er hangt nochtans al langer een bordje om de baasjes van honden te waarschuwen. Maar we zien dat het niet alleen hondjes zijn die er tegen plassen. Blijkbaar zijn er in het weekend ook al eens feestvierders met hoge nood. Daarom is nu het hekje erbij gekomen, samen met enkele extra bordjes. We vragen toch wat respect, want uiteindelijk is dit een mooi stukje stadsgeschiedenis wat daar staat.”