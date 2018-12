“Top hoe Versuz jongeren stimuleert cash te mijden” Versuz en Moose Bar winnen award voor elektronisch betaalsysteem Marco Mariotti

14 december 2018

12u13 0 Hasselt Nachtclub Versuz en pop-up après-ski Moose Bar worden beloond voor de manier waarop ze elektronisch betalen bij jongeren stimuleren. Ze ontvingen een award van Keyware, één van de grootste verdelers van betaalterminals. “Elektronisch betalen maakt het nachtleven een pak veiliger”, zegt Yves Smolders van Versuz.

Op stap gaan met een goed gevulde portemonnee vol cash geld is niet zonder risico. Dat beseft ook Yves Smoders van A&D Events, het bedrijf achter de Versuz en Moose Bar. Om cash geld overbodig te maken, installeerden ze 38 mobiele betaalterminals van Keyware in de twee zaken.

Voorbeeld

“Je zou overal moeten kunnen uitgaan met niets anders dan een bankkaart", vindt Joris Maes van Keyware. “Als je die kwijt speelt, is dat geen drama. Dieven zijn er toch niets mee zolang ze je geheime code niet kennen. En je kan hem bovendien snel blokkeren. Feestvierders die enkel hun smartphone op zak hebben, kunnen bovendien contactloos betalen op de terminals. Bij cash geld ben je daarentegen alles kwijt. We zijn daarom blij met het initiatief dat Versuz en Moose Bar nemen om elektronisch betalen te stimuleren. Hopelijk nemen alle nachtclubs hier een voorbeeld aan.”

Amper cash op zak

Eerder onderzoek wees uit dat 8 op de 10 jongeren amper nog cash geld op zak heeft. Iets wat ze ook in Versuz merken. Op tien jaar tijd zagen ze het aantal elektronische betalingen meer dan verdrievoudigen — intussen gebeurt al 35 procent van de betalingen elektronisch.

“Ik geloof dat binnen twee jaar meer dan de helft van de betalingen elektronisch gebeurt, en het niet zo lang zal duren vooraleer we volledig cashloos leven. Wij zijn daar alvast op voorbereid. Hoe minder cash geld er in onze etablissementen aanwezig is, hoe minder er gestolen kan worden. Bovendien is het probleem van valse bankbiljetten ook van de baan.”