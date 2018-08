"Tijd van afgeleefd kot voorgoed voorbij" 'KAPERKOT Y' OPENT DEUREN, DERDE STUDENTENTOREN VOLGT IN 2019 TOON ROYACKERS

02u42 0 Hasselt De eerste studenten zijn gisteren ingetrokken in Kaperkot Y. Volgend jaar komt daar nog een extra studententoren bij en tegen 2020 zelfs een 'studentenhotel'. "De vraag is gewoon gigantisch", klinkt het bij Campuspark. "En de tijd van het 'afgeleefde' kot is voorbij."

In tegenstelling tot andere Vlaamse studentensteden is er in Hasselt nog steeds een groot tekort aan studentenkoten. En dat terwijl 25 procent van alle studenten die in de Limburgse hoofdstad hun opleiding volgen, kiest voor een verblijf op kot. Bovendien verhuizen heel wat opleidingen van de Campus in Diepenbeek de volgende jaren naar Hasselt. Daar buigen volgend academiejaar al 782 rechtenstudenten zich over hun cursussen. De volgende jaren komen er nog eens bijna 2.000 studenten bij die allemaal van Diepenbeek naar Hasselt verhuizen. De vraag naar meer studentenkoten blijft dus toenemen. Ook de nieuwe Kapertoren Y met plaats voor 97 studenten is volgeboekt. De eerste vlijtige jongeren kwamen er gisteren al hun intrek nemen.





Comfort

"Het aanbod van kwalitatieve en betaalbare studentenhuisvesting in Hasselt was tot nu toe eerder beperkt, terwijl de vraag erg hoog is," ondervindt ook Jeroen Van Neck van investeerder Campuspark. "Studenten willen in Hasselt-centrum op kot zitten, maar het 'afgeleefde' kot zoals we dat van vroeger kennen, heeft echt afgedaan. De student anno 2018 wil comfort." De nieuwe toren is daarom uitgerust met bewakingscamera's, een toegangssysteem met badges én een gigantische, gemeenschappelijke keuken. Die gaat ook dienst doen als ontmoetingsplek, je kan er zelfs een film kijken op groot scherm. "Of dat allemaal niet duur wordt? Neen, want in verhouding blijft Hasselt nog steeds een van de goedkoopste studentensteden."





Met de verhuis van veel opleidingen naar Hasselt komt er wel wat ruimte vrij in Diepenbeek. Of daar niet gevreesd wordt voor een leegloop? "Integendeel," zegt Marie-Paule Jacobs van de studentenhuisvesting van de UHasselt. "We hebben ook plannen om het opleidingsaanbod in Diepenbeek uit te breiden. Daardoor blijft de nood aan studentenkoten er even groot."





Met de nieuwe Kapertoren Y, net naast Kapertoren X, verblijven er vanaf dit academiejaar bijna 200 studenten aan het Kapermolenpark. Volgend jaar moet daar nog een derde toren uit de grond verrijzen met plaats voor 87 studenten.





Binnen twee jaar ook studentenhotel met 110 kamers

Er komen niet alleen massaal studentenkoten bij in Hasselt. Over twee jaar moet er zelfs een studentenhotel staan in de Limburgse hoofdstad. Dat hotel is gepland op de hoek van de Elfde Liniestraat met de Gouverneur Verwilghensingel, waar momenteel de oude ateliers van de PXL-kunstenopleidingen worden afgebroken. Er komen in de plaats op dezelfde locatie twee torens bij. Eén daarvan is bedoeld als gebouw voor de opleidingen kunsten en informatica, in de tweede toren komt het gloednieuwe studentenhotel. Studenten of docenten die slechts tijdelijk een onderkomen zoeken, kunnen er straks terecht in een van de 110 kamers. Ze kunnen daarnaast gebruik maken van de faciliteiten van de PXL-campus, zoals het studentenrestaurant. Een privé-investeerder zal het eerste studentenhotel van Limburg uitbaten. (RTZ)