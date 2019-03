“Think BIG!”: VS-ambassadeur Ronald J. Gidwitz heeft duidelijke boodschap voor studenten Hogeschool PXL Dirk Selis

22 maart 2019

16u24 0 Hasselt De ambassadeur van de Verenigde Staten in België Ronald J. Gidwitz bracht vrijdag 22 een bezoek aan Hogeschool PXL en de Universiteit Hasselt. In mei van vorig jaar werd Gidwitz door president Trump benoemd als vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering in ons land.

Vrijdagvoormiddag werd Gidwitz ontvangen aan de UHasselt, waar hij naast een rondleiding door de gebouwen ook kennismaakte met professoren en studenten die doceerden of gestudeerd hebben in de Verenigde Staten. In de namiddag bezocht hij Hogeschool PXL waar hij een les over het Amerikaanse entrepreneurship bijwoonde en er studenten en docenten ontmoette. Daarna sprak hij een delegatie van Amerikaanse sporters toe.

Crowdfunding

Algemeen directeur Ben Lambrechts ontving de ambassadeur met een serenade op zijn mondharmonica. Gidwitz was meteen gecharmeerd en het ijs was gebroken voor een ontspannen bezoek. Bij de studenten legde de ambassadeur de klemtoon op ondernemerschap, en dat studenten zich gesterkt mogen voelen om start-ups op te richten. Bij gebrek aan fondsen wees hij op de opportuniteit van crowdfunding “Falen mag, liever niet, maar als het toch gebeurt, krabbel terug recht en begin opnieuw. Maar bovenal ... think BIG!”. Hij gaf ook aan de Corda Campus te komen bezoeken in de toekomst. Daarna had hij een ontspannen gesprek met de coach en spelers van basketbalploeg Limburg United. Algemeen Directeur Ben Lambrechts en professor Werner de Saeger waren bijzonder verheugd dat de ambassadeur zo’n sterke focus legt op onderwijs en op proactieve wijze de uitwisselingen met de Verenigde Staten wil intensifiëren. Daarna vertrok de ambassadeur weer om de militaire basis in Zutendaal te bezoeken.