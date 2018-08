't Scheep is vertrokken 28 augustus 2018

Het nieuwe stadhuis van Hasselt 't Scheep is gisteren officieel geopend. 560 personeelsleden moesten afgelopen week verhuizen. Voor de eerste bezoekers was het nog even zoeken, maar alle stadsdiensten zitten vanaf nu wel op één locatie in de binnenstad.





Met een lintje werd 't Scheep gisteren door burgemeester Nadja Vanaroye voor geopend verklaard. "Het Limburgplein vlak aan ons Scheep wordt een bruisende ontmoetingsplaats met doorsteekjes naar de omliggende winkelstraten," zo belooft ze. "De oude stadsgebouwen krijgen op termijn een herbestemming." De 'Kezerreme', het oude rijkswachtgebouw vlak naast de nieuwbouw, wordt nog volop gerenoveerd. Daar zal volgende maand voor het eerst ook de gemeenteraad plaatsvinden. Het oude, historische Stadhuis aan het Groenplein blijft overigens een functie hebben voor het voltrekken van de huwelijken in de oude raadszaal. De rest van het oude gebouw mag binnenkort ingepalmd worden door kunstenaars. (RTZ)