‘t Scheep in Hasselt geëvacueerd (bij wijze van oefening) Toon Royackers

26 februari 2019

16u20 0 Hasselt Groot alarm dinsdagmorgen in het nieuwe stadhuis van Hasselt. ‘t Scheep en de aanpalende Kezerreme’ werden volledig geëvacueerd. Het ging om een test van de brandalarminstallatie, en de werking van de interne brandploeg. Die procedure bleek alvast vlot te verlopen.

“De opgestelde procedure blijkt efficiënt. Het voltallige personeel en alle bezoekers werden vlot geëvacueerd naar het Capucienenplein,” zegt burgemeester Steven Vandeput. “Deze oefening is een goede voorbereiding voor alle stadsmedewerkers mocht er zich ooit een brand of andere calamiteit voordoen. Het gaat immers om een publiek gebouw, waar dagelijks heel wat mensen over de vloer komen. We nemen onze verantwoordelijkheid om stadsmedewerkers goed te trainen en ervoor te zorgen dat iedereen veilig buiten kan geraken.” Omstreeks tien voor elf kon iedereen het gebouw opnieuw betreden en kon ook de dienstverlening hervat worden.