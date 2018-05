"Sta vaak om zes uur op om huiswerk te maken" 9,5 PROCENT VAN LEERLINGEN ZORGT THUIS VOOR ZIEK FAMILIELID TOON ROYACKERS

17 mei 2018

02u52 0 Hasselt 9,5 procent van de jongeren zorgt thuis voor een ernstig ziek familielid. Dat blijkt uit een onderzoek van Samana en de Christelijke Mutualiteit bij 2.216 leerlingen in Hasselt. Sommigen van hen besteden zelfs meer dan 15 uur aan de zorg voor hun familie. En dat heeft al eens een invloed op hun schoolprestaties.

"We vielen zelf achterover van deze resultaten", zegt directeur Rembert Henderix van de school HAST. "We wisten dat sommige leerlingen thuis extra zorgen hadden, maar de cijfers liggen hoger dan verwacht. Soms merken we bijvoorbeeld dat leerlingen systematisch te laat zijn op school. We gaan daar altijd een dieper gesprek over aan. Dan komt al eens naar boven dat een leerling eerst een ziek broertje moet opvangen en pas daarna kan vertrekken. In dat geval tonen we als school uiteraard begrip. Dankzij deze bevraging kennen we nu beter de omvang van het probleem. We zijn waakzaam en verwittigen leerkrachten dat er voor sommige leerlingen overmacht kan zijn als taken te laat worden ingeleverd. Deze leerlingen verdienen respect voor de uitzonderlijke situatie."





"Soms zweten"

Melissa Lafci (17) is zo een leerlinge die dagelijks moet schipperen tussen school en de zorg voor haar zieke broer. "Hij leidt aan schizofrenie en autisme. Dat weegt enorm op ons gezin. Zijn humeur bepaalt hoe onze dag zal verlopen. Staat hij 's ochtends op met een lang gezicht? Dan weten we dat het een moeilijke dag zal worden. Hij kan er zelf niets aan doen en ik help mijn moeder graag. Zij zorgt ook voor ons inkomen. Het weegt natuurlijk wel erg door, ik kan niet zoals vriendinnen bijvoorbeeld makkelijk op stap gaan. En ja, soms is het echt zweten om tussendoor ook nog je huiswerk en taken voor school tijdig in te leveren. Meestal lukt het wel, al moet ik daar al eens om zes uur 's morgens voor opstaan. Leerkrachten kennen mijn situatie en ik doe mijn best. Als er toch een probleem is, krijg ik gelukkig begrip."





Mantelzorgvriendelijk

Het onderzoek op de scholen werd uitgevoerd door Samana en de Christelijke Mutualiteit. "Wij willen daarmee voor het eerst in Vlaanderen in kaart brengen hoeveel leerlingen thuis zorgtaken hebben", aldus Greet Willems. "Onze organisatie wil daarmee de scholen ook oproepen hun leerlingen in die situatie te steunen. Scholen zoals HAST en Kindsheid Jesu krijgen daarvoor het label 'Mantelzorgvriendelijke' school." Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) kwam de twee Hasseltse scholen woensdag belonen met het nieuwe label. Na het pilootproject in Hasselt willen de initiatiefnemers ook andere scholen warm maken om leerlingen die thuis zorgtaken hebben, te ondersteunen.