"Soms tot 180 oproepen per dag" BRANDWEER TOT OVER HUN OREN IN DE WESPENNESTEN MARCO MARIOTTI

28 juli 2018

02u35 0 Hasselt We verbreken niet alleen warmterecords, maar ook het aantal wespennesten in onze provincie blijkt torenhoog. Brandweerzone Oost-Limburg krijgt dagelijks zelfs 180 oproepen voor alleen wespen te verwerken. "In combinatie met de vele heidebrandjes, is het werken met man en macht", klinkt het.

Al sinds juni krijgen de brandweerdiensten in onze provincie tal van meldingen binnen over wespennesten, maar sinds deze maand loopt het helemaal de spuigaten uit. Aanhoudend rukken ze bij de zone Oost-Limburg uit vanuit Genk, Bilzen en Maasmechelen. "De meldingen lopen soms op tot 180 per dag, enkel voor wespennesten", klinkt het bij de centrale. "Donderdag moesten we alleen in Bilzen bijna tien interventies afhandelen op één avond. We moeten non stop extra volk optrommelen, want anders krijgen we het niet gedraaid. Het lukt voorlopig allemaal nog, maar het is gas geven." Veel nesten bevinden zich in makkelijk vindbare plaatsen zoals muurspleten, maar in sommige gevallen zit het onder de pannen van het dak of helemaal op zolder. "Een standaard interventie voor een makkelijk nest duurt ongeveer vijftien minuten. Maar soms zit een nest op zolder, en is het een meer gevoelige operatie. Dat kan soms ook een half uur duren, waardoor de rest weer moet doorschuiven."





Bij brandweerzone Noord-Limburg hebben ze een gemiddelde van bijna honderd meldingen per dag. "We zitten met een wachtrij van twee dagen", aldus de dispatching. "Maar we doen er wel alles aan om zoveel mogelijk op één dag te doen. Het moeilijke is dat er ook veel heide- en grasbranden zijn. Een deel van het personeel is ook op verlof, dus we moeten allemaal een tandje bijsteken. Tegenwoordig kan je online je wespennest doorgeven. Dat is natuurlijk positief, maar de drempel ligt lager dan ooit. Het aantal wespennesten ligt daarom ook nog veel hoger."





Volgens de brandweerwereld durven mensen ook minder dan ooit zélf kleine nesten verwijderen. Met een bus uit de winkel kan je nochtans de kleinere nesten zelf aanpakken. "Maar we begrijpen dat dat niet evident is. Zéker bij ondergrondse nesten merken we dat de wespen agressief uit de hoek kunnen komen. Wie allergisch is, moet absoluut geen enkel risico nemen." Een wespennest laten verwijderen kost 30 euro. Wie wil dat de brandweer meteen langskomt omdat er bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje met kinderen gaande is, moet wel 60 euro betalen. Intussen werden ook al mensen afgevoerd naar het ziekenhuis na wespensteken, maar tot nu toe zou nog niemand levensgevaarlijke letsels eraan hebben overgehouden.