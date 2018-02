"Rijbewijs-G om carnavalswagen te trekken is voldoende" 02 februari 2018

Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) van Maasmechelen heeft gisteren duidelijkheid geschept omtrent de regel voor landbouwvoertuigen die carnavalswagen trekken. Daar ontstond recent enige commotie over, maar federale mininister van Mobiliteit Francois Bellot (MR) heeft in het parlement de regels nog eens aangehaald. "Voor het besturen van een tractor die een carnavalswagen trekt volstaat het G-rijbewijs. Het mag dan niet sneller dan 25 kilometer per uur, en het voertuig moet in functie van de optocht worden gebruikt", zegt Terwingen. "Natuurlijk moet er ook een gemeentelijke toelating zijn. Voor de keuring benadrukt de minister dat er een vrijstelling van technische controle is voor carnaval. Kortom, je rijbewijs G voor de tractor is voldoende." (MMM)