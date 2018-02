"Reorganisatie De Lijn is ramp voor Limburg" 17 februari 2018

02u45 0 Hasselt Amper een bus vrijdag in heel Vlaanderen. En ook in Limburg werd de staking bij De Lijn gisteren bijzonder goed opgevolgd. "Logisch, want de impact is straks gigantisch", vinden de vakbonden.

"Het is de eerste keer dat de bedienden van De Lijn zo massaal mee staken", legt Marcel Verginst van het socialistische ACOD uit. "Maar hun diensten worden dan ook van de kaart geveegd in Hasselt. Nu worden onze lijnbussen centraal aangestuurd vanuit de dispatching vlakbij het station. Is er een probleem, dan regelen die mensen de omleiding. Straks zal dat anders zijn als de lijnbussen vanuit Limburg aangestuurd worden uit Mechelen. Daar kennen ze de meeste Limburgse dorpjes uiteraard niet. Hoe kunnen ze dan snel bussen laten omrijden?"





"De plannen van de Lijn zijn vooral een ramp voor landelijke regio's zoals West-Vlaanderen en Limburg", vindt Geert Witterzeel van het ACV Openbare diensten. "We hebben ook een sociale functie. We halen ouderen uit hun isolement, zorgen dat mensen kunnen gaan werken, en kinderen en jongeren veilig naar school kunnen gaan. Dat moet niet enkel in steden kunnen, maar zeker ook hier in Limburg. We vragen een goed gesprek met de directie, en hopen dat hun plan alsnog bijgestuurd wordt." (RTZ)