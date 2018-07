"Reddingsboei voor Britten na Brexit" KUNSTENAAR HOUDT OPVALLENDE ACTIE AAN BUCKINGHAM PALACE TOON ROYACKERS

09 juli 2018

02u47 0 Hasselt Verbazing bij de Britten afgelopen weekend aan Buckingham Palace in Londen. Daar had Limburgs kunstenaar Tom Herck een 'reddingsboei' aan de poort gehangen. Twee jaar geleden beslisten de Britten om de Europese Unie te verlaten. "Maar er is nog redding mogelijk", zo vindt de Limburger.

Met zijn zeilboot de 'Eurovision' vertrok hij dit weekend naar Groot Brittannië. "Het plan was om over zee naar de The Thames en zo verder tot aan het centrum van Londen te dobberen", legt Tom Herck uit. "We varen daar letterlijk en figuurlijk tegen de stroom in. Op de vlag staan de 28 sterren van de Europese Unie. Maar de achtentwintigste is een vallende ster, en die symboliseert dus Groot-Brittannië. Onze Unie is tot stand gekomen om samen te werken en de vrede te bewaren op ons continent. Het raakt me daarom als ik nu zie dat we zo verdeeld zijn, onder meer over de vluchtelingen. Vandaar deze symbolische actie. Op mijn boot heb ik 28 reddingsboeien, die eigenlijk ook schilderijen zijn van alle Europese lidstaten. De boei van Groot- Brittannië heb ik dit weekend moeten uitwerpen, als symbolische redding na de Brexit. Ik zeg niet dat de Britten absoluut bij Europa moeten blijven. Maar ik hoop wel dat ze willen blijven samenwerken en in vrede leven."





Illegale actie

Tom Herck meerde met zijn zeilboot aan in het centrum van Londen, en stapte daar met zijn Britse reddingsboei recht naar de poort van Buckingham Palace. "Ik had er in het begin schrik voor, want de veiligheidsvoorzieningen daar zijn natuurlijk erg streng. Mijn actie was illegaal. Bovendien bleek het daar dit weekend ontzettend druk te zijn op het plein voor het kasteel. Gelukkig mocht ik begaan, en heb ik mijn boei rustig aan de poort kunnen ophangen. Tot mijn verbazing hadden de veiligheidswachten niet meteen iets in gaten. Mijn reddingsboei leek voor hen een decorstuk aan de poort. Daardoor heeft het daar urenlang gehangen. Opzet geslaagd, want ik wil de Britten en onszelf doen nadenken, en opnieuw wat samenhorigheid creëren. Ik laat onze Britse vrienden niet graag los. Enkele van hen hebben een selfie gemaakt van zichzelf met mijn kunstwerk. De discussie wordt gevoerd: mission accomplished."





Op zijn schip hang ook de slogan 'Save our Stars' (red onze sterren). "Afgekort is dat SOS het internationale noodsignaal. Want dat noodsignaal wilden we toch wel meegeven. Mijn boot heet niet toevallig de 'Eurovision', want ook dat liedjesfeest is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, om de Europeanen weer samen te brengen."