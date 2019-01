“Presolden worden steeds belangrijker, ook in Hasselt” Toon Royackers

17u47 0 Hasselt Officieel beginnen de solden pas op donderdag 3 januari. Maar ook woensdag was het al bijzonder druk in de Hasseltse winkelstraten. ‘Psssst ze zijn al begonnen,’ zo hangt er in verschillende vitrines. De koppelverkoop zorgt nu al voor een jacht op de beste kledingstukken. “Een noodzaak,” zegt handelaar Guido Quintens.

“Ja, het was al heel gezellig druk in onze winkelstraten,” zegt Guido Quintens. Hij is woordvoerder van het handelaarsactief Hasselt. “Onze ondernemers moeten wel. In België beginnen de solden officieel pas op 3 januari, maar in het buitenland zijn de regels weer anders. Daar is doorgaans eerder uitverkoop. Als we de concurrentie willen aangaan, is deze oplossing noodzakelijk. Eigenlijk is het een koppelverkoop, en nog geen officiële solden. Wie meer dan één product koopt, krijgt al een mooie korting. We zien het belang daarvan effectief toenemen. Vroeger was het altijd meer afwachten tot de eerste echte soldendag was aangebroken. Sommige handelaars wachten trouwens nu ook nog hardnekkig tot de derde januari. Maar aan de meeste vitrines hangen inderdaad al koopjes in de etalage.”

“Het is wel druk. Maar er wordt toch nog veel gekeken,” vult Quintens aan. “De mensen kijken naar het aanbod, en we verwachten dat veel van hen donderdag en de volgende dagen en weken pas echt toeslaan. Ook dat is een fenomeen dat we jaarlijks zien. Er is nog genoeg aanbod, om het ook de volgende dagen en weken interessant te houden voor de koopjesjagers.”