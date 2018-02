"Plots staken betogers bussen in brand" STUDENTEN PXL VAST IN HOTEL DOOR ONRUSTEN IN ETHIOPIË TOON ROYACKERS

15 februari 2018

02u55 0 Hasselt Studenten van de PXL Hogeschool zitten al enkele dagen vast in hun hotel in de Ethiopische stad Jimma. De groep van 16 Limburgse jongeren werkt er samen met 24 plaatselijke studenten aan verschillende projecten. Maar deze week braken er onlusten uit in de omgeving. Daarbij kwam het volgens verschillende bronnen al tot hevige rellen.

In Ethiopië is de sfeer trouwens al enkele jaren bijzonder grimmig. Duizenden mensen zijn er opgepakt, na protesten tegen de regering. Tijdens die demonstraties vielen al honderden doden. Toch was het de voorbije maanden eerder rustig, ook in de stad waar de Limburgse studenten nu verblijven. Jeffrey Gorissen uit Maaseik, en student Electronica-ICT aan de PXL is één van hen. Hij kwam maandag aan in het centrum van Jimma. "Ons hotel bevindt zich hier langs twee van de hoofdstraten. En vanuit het terras hebben we ook zicht op het voetbalstadium. We hebben dus veel van de gebeurtenissen kunnen volgen. Doorgaans was het nog vredig, maar dinsdag is het inderdaad geëscaleerd. Betogers staken plots bussen in brand en in gebouwen van de overheid werd ingebroken. De manifestanten keerden zich niet tegen de burgers, en zeker ook niet tegen ons."





Thuisfront geruststellen

De groep Limburgse studenten zat door de onrusten wel vast in hun hotel. "Al is vast zitten ook een groot woord", vindt Jeffrey. Hij postte gisteren ook een berichtje op Facebook om het thuisfront te laten weten dat ze met de groep veilig zijn. "Het advies was gewoon om niet op straat te komen. Wie op straat komt, wordt hier immers gezien als een medebetoger. Dinsdag en woensdag zijn we daarom op advies van de mensen in het hotel gebleven. In principe kunnen we vandaag weer naar buiten, maar voor alle zekerheid werken we nog een dagje extra in het hotel zelf. De 24 medestudenten van de universiteit van Jimma komen daarvoor naar ons. We werken aan een multidisciplinair project. Elk departement van de PXL is vertegenwoordigd." De rust lijkt inmiddels terug te keren. Blokkades op straten worden opgeheven, en burgers komen opnieuw op straat. De groep Limburgse studenten van de PXL verblijft nog tot volgende week zondag in Ethiopië.