“Ongelofelijk hoeveel warme mensen hier wonen” Inwoners van Banneuxwijk schenken massaal spullen aan slachtoffers van brand Toon Royackers

25 november 2018

20u45 6 Hasselt Auto’s vol voedingswaren, kleding, speelgoed en allerhande spullen werden zondag afgezet bij de familie Olijfveld-Schipper uit de Hasseltse Banneuxwijk. Het gezin werd donderdag het slachtoffer van een hevige woningbrand, die zowat al hun spullen vernielde. De kledij waarmee ze naar buiten gelopen waren, was het enige wat ze deze week nog overhielden.

De brandweer was donderdagavond nog volop aan het nablussen of een grootschalige hulpactie werd al op touw gezet door de buurtbewoners. “Onze Banneuxwijk hangt nogal aan elkaar dankzij onze wijkwebsite en de sociale media,” legt initiatiefnemer Vital Hermans uit. “Al heb ik dit eerlijk gezegd ook nog nooit meegemaakt. Zoveel solidariteit, zeg. Wat er donderdagavond gebeurde, is natuurlijk ook enorm bedroevend. We waren allemaal aangeslagen toen we de beelden van de brand zagen. Die mensen waren werkelijk alles kwijt. Dan kun je toch niet stil blijven zitten en toekijken?”

En dat deed de wijk duidelijk niet. Tal van winkels en warenhuizen belden om gratis spullen te komen ophalen. Het gezin met drie kinderen is daardoor weer voorzien van nieuwe schoolspullen. Een schoenenwinkel beloofde hen gratis schoenen, en in de lokale broodjesbar staat een potje waar gul geld wordt ingezameld. “Maar het ging pas snel toen we aan de mensen vroegen om ook voeding en kleding te doneren,” zegt Vital Hermans. “Dat is nodig om de eerste weken door te komen. Ik ben zondag twee keer met een volgeladen auto moeten stoppen bij het getroffen gezin. Hartverwarmend is dat. En het houdt zelfs niet op bij onze wijk. Er zijn al mensen uit het zuiden Limburg gekomen met kistjes vol fruit. Hoe lief is dat?”

Noodappartement

Een inwoonster van Hasselt geeft een hele uitzet meubels cadeau. Voorlopig is het gezin opgevangen in een klein noodappartement. Daar mogen ze een maandje blijven van de stad Hasselt. Daarna moet nog opnieuw naar een onderkomen gezocht worden voor het gezin. “We hebben al drie eetkamers, drie kinderkamers een stuk of drie televisietoestellen en ga zo maar door. Voorlopig hebben we dus voldoende, maar als ze uit hun kleine appartementje verhuizen, zijn misschien nog specifieke spullen nodig,” besluit Hermans. “Wat er te veel is, schenken we trouwens aan een ander goed doel: Moeders voor Moeders.”

Dankbaar

Het getroffen gezin zelf was afgelopen weekend nog ondersteboven van de zware brand. “Toen ik de ravage zag begon ik mij al af te vragen hoe we dit ooit te boven zouden komen,” vertelt moeder Myrna Schipper. “We zijn afkomstig uit Suriname, maar we wonen nu al zes jaar in België. Wat er dit weekend gebeurde, hadden we echt niet verwacht. In één klap hebben we weer een hele uitzet! Zo veel lieve mensen die hier wonen. We zijn de organisatoren en de gulle schenkers allemaal even dankbaar.”