"Oh zo verfrissend, maar VERBODEN" BOETES TOT 350 EURO HOUDEN ZWEMMERS AAN KANAAL NIET TEGEN MARCO MARIOTTI

26 juli 2018

02u44 0 Hasselt Door de hittegolf zoeken Limburgers massaal verkoeling op, maar doen dat te vaak op illegale plaatsen. Zo worden bijna dagelijks 'wildzwemmers' gesignaleerd in het Albertkanaal in Kanne. "Hier verdronk ooit een tiener, maar de mensen vergeten snel", aldus de politie.

Bijna alle dagen genieten mensen aan het kanaal in Kanne bij Riemst. De ouderen zoeken de schaduw onder de brug op, maar de jeugd springt graag het water in. Verfrissend zeker, maar onveilig zegt de politie. Ook gisteren zwommen heel wat mensen -niet zonder risico- in de waterweg. Zo moest een persoon naar de kant zwemmen toen er een boot passeerde. "Een 17-jarige jongen uit Bassenge stierf hier ooit in het water op gelijkaardige wijze", vertelt korpschef Dirk Claes van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst. "Los van de vele scherpe voorwerpen die je onder water kan tegenkomen, heb je ook bepaalde koude plekken die zeer gevaarlijk zijn. Aan de zijkant voelt het water aangenaam, maar centraal in het kanaal kan dat plots enkele graden schelen. In sommige gevallen wordt de zwemmer onwel met de verdrinkingsdood tot gevolg."





Twee pv's

De politie patrouilleert en controleert, maar kan er naar eigen zeggen ook niet de hele dag kamperen. "We deelden maandag al twee processen-verbaal uit. Eigenlijk is De Vlaamse Waterweg beheerder van het kanaal, dus zij kunnen zelf ook boetes uitdelen." GAS-boetes kunnen oplopen tot 350 euro.





Verbod genegeerd

Naast het kanaal blijven vooral kiezel- en zandkuilen geliefd als 'illegale' zwemplekjes. De Groene Delle op de grens met Lummen en Hasselt - beter gekend als 't Koet - is nog steeds geliefd bij vele Limburgers, ondanks dat zwemmen er verboden is. "Maar het is er zo mooi én bij momenten fijn rustig", klinkt het bij een zwemster. Het zwemverbod aan de vijver bij de Sahara in Lommel wordt ook dit jaar weer genegeerd. En in het Maasland wordt de verfrissing eerder bij de Maas en de omliggende maaskuilen gezocht. "Maar ook dat kan levensgevaarlijk zijn. Op héél wat plaatsen is de waterstand bijzonder laag, maar zéker niet overal. De onderstroom kan verraderlijk zijn, én ook de onverwachte koude speelt een rol", klinkt het bij de hulpdiensten. "Zo'n verbod is bedacht met een grondige reden."





De Maas staat vandaag overigens lager dan ooit en in Kotem is zelfs de ruïne van het 'verborgen' kasteel weer zichtbaar.