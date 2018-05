"Nu hebben we écht UHasselt geklopt" PXL WINT VOOR ACHTSTE KEER STUDENTENREGATTA TOON ROYACKERS

18 mei 2018

02u42 0 Hasselt Een daverende Tuikabelbrug gisteravond in 'Godske' bij Hasselt. Voor de vierde keer op rij gleed de boot van PXL als eerste onder de brug door, tijdens de 15de studentenregatta. Dat zorgde voor vreugdesprongetjes bij het massaal

opgedaagde PXL-publiek. UHasselt werd tweede, en Hogeschool UCLL





nipt derde.





"We hebben nu écht UHasselt geklopt," gniffelde teamleader Erik Vanmierlo van de PXL achteraf. "Donderdag (gisteren, red.) was het de vijftiende regatta. Tot vorig jaar hadden wij zeven overwinningen geboekt en de UHasselt eveneens zeven. Netjes verdeeld, dus. Maar met acht overwinningen in de regattageschiedenis en vier keer winst op rij staan we nu onbetwistbaar aan de top. Spannend was het wel, want we hebben een behoorlijk nieuw team in onze achtzit laten plaatsnemen voor de hoofdrace. Het zijn geweldig sterke jongens en meisjes. Ze hebben de voorbije weken bijna dagelijks getraind voor deze overwinning. Opnieuw zijn we op stage geweest naar Denemarken bij een echte toproeier. Zijn advies en trainingen maken het verschil."





Vreugdetranen ook bij topvrouw Annelore Broux. Zij had de taak om het PXL-team vooraan in de boot aan te moedigen met haar megafoon. "Het zat gewoon perfect. Dat voelde ik al toen we nog maar net vertrokken waren. We zaten meteen aan de leiding, en die winstpositie hebben we niet meer afgegeven. Alles liep perfect zoals we het vooraf hadden ingeoefend. Wat ik allemaal geroepen heb naar ons team? Goh, dat ik het allemaal niet meer weet. Korte en krachtige woorden waren het vooral, zoals 'volhouden' en 'doordoen'. Ze hebben goed geluisterd en vooral keihard gewerkt."





Nipt derde

Hogeschool UCLL was na afloop niet ontgoocheld met haar derde plaats. "We zijn enorm vooruit gegaan dit jaar, zowel in kracht als techniek", vertelt Dennis Loyens. "Ook wij hebben stages doorlopen tot in het buitenland en keihard getraind. We hebben op het allerlaatste echt nog alles gegeven om de tweede plaats te kunnen behalen. Helaas heeft de UHasselt ons nipt geklopt. Ach, de andere teams waren gewoon een stukje beter", besluit hij sportief. "Maar we staan er, we worden telkens beter en dat is al veel belovend voor de volgende jaren. Ooit gaan wij ook eens winnen."





Een reden om te feesten was er eigenlijk voor iedereen. PXL won dan wel de grote wisselbeker.





UHasselt was het snelst bij de race met de éénzit, terwijl de boot van Hogeschool UCLL onklopbaar was bij de race met de tweezit. Elke school kan dus één overwinning op haar palmares schrijven. Dat werd achteraf dan ook door alle studenten uitbundig gevierd tijdens de afterparty op de universitaire campus in Diepenbeek.





