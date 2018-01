"Nederlaag in Tongeren wegspoelen met zege thuis tegen Spa" 25 januari 2018

02u26 0

Basketbal Top Division 2 B

De nederlaag bij Tongeren zinderde nog enkele dagen na. Zeker bij de klasrijke bommenspecialist Rob Reynders, die door de opvallende refs onterecht werd uitgesloten. Dit weekend komt Casino Spa op bezoek. De boys van coach Raymond Westphalen willen iets rechtzetten.





"Ik ben altijd een faire speler en op die 25 jaar dat ik basket speel heb ik nog nooit zo'n refs gezien zoals in Tongeren", blikte de zoon van Gouverneur Herman Reynders nog even terug. "Ik was er enkele dagen niet goed van. Ik kreeg onterecht een vrijwillige plus technische fout en moest dus naar de kleedkamer. Terwijl ik goed op dreef was en al twaalf punten op mijn conto had staan. De groep is gretig en Spa moet nu maar het kind van de rekening gaan worden. Wij hebben in Tongeren bewezen dat dit Hasselt een team heeft om vooraan mee te draaien. Spa mogen we zeker niet onderschatten, maar ik ben ervan overtuigd dat we een Hasselt gaan zien met geslepen messen. We zijn dan ook van plan om Spa met lege handen huiswaarts te sturen." (GGT)