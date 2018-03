"Na de plasticbomen, nu ook de rechtszaken" Afvalkunstenaar zegt zijn zachte aanpak vaarwel TOON ROYACKERS

24 maart 2018

02u26 0 Hasselt Vijftien jaar geleden begon afvalkunstenaar Toon Eerdekens met zijn strijd tegen de 'plasticstoep'. Langs Vlaamse wegen maakte hij de eerste 'plasticbomen' met troep die hij in onze bermen vond. "En sindsdien is het alsmaar erger geworden. Gedaan daarom met de zachte aanpak. We hebben een verenging opgericht en gaan nu ook rechtszaken voeren", zegt de Hasselaar, die onder meer carnavalsstoeten in het vizier heeft. De gemeente Maasmechelen mag alvast op zoek naar een advocaat.

"Ik herinner me nog dat ik als 22-jarige jongeman op vakantie ging naar Italië", vertelt Toon Eerdekens. "Als duiker kwam ik af en toe een plasticfles tegen in de Middellandse zee. Toen al vond ik dat vreselijk. Waarom zouden we op die manier onze zeeën en oceanen vernietigen?"





En daarom begon je kunstwerkjes te maken van alle troep die je in de berm aantrof?

"Ja, want mensen zien het niet meer liggen, tenzij ik er iets leuk van maak. Zoals de 'statiegeldboom' aan de carpoolparking in Houthalen, bijvoorbeeld. Ik 'versier' de takken met flesjes die ik vind langs onze wegen. Dagelijks komen hier 50.000 bestuurders voorbij op de Grote Baan. Mijn kunstwerk heeft dus meer bekijks dan de Mona Lisa."





De milieuraad van Zonhoven heeft al gesmeekt om er mee te stoppen. Het kost veel geld om hoogtewerkers te huren en al dat afval telkens weer uit de bomen te halen. Kan je die troep niet beter gewoon inzamelen?

"Dan zien de mensen het probleem niet meer. De simpelste manier om mij tegen te houden? Zorg dat er geen afval meer ligt."





Hoe gaan we dat doen?

"Door statiegeld in te voeren, bijvoorbeeld. In Noorwegen zie je amper troep liggen, omdat je geld terugkrijgt voor al die flesjes. En als er toch ergens liggen, zijn er veel minderbedeelden die ze maar al te graag ophalen om er wat mee te verdienen. Nu betalen wij naar schatting 70 miljoen euro om afval op te ruimen langs onze Vlaamse wegen."





Als het zo simpel is, waarom doen ze dat niet?

"Omdat de industrie ons afvalbeleid bepaalt? Er valt veel geld te verdienen aan het eerst produceren en het dan weer opruimen van afval."





Er gebeurt toch veel nuttigs mee? Plastic afval wordt al gerecycleerd tot zitbanken of ander duurzaam straatmeubilair...

"Duurzaam? Hoe kom je daar bij? Al die zitbanken en spullen uit gerecycleerd plastic brokkelen even goed af en alles sijpelt weer langzaam ons milieu in. Dat is geen oplossing. De VRT heeft onlangs een reportage gemaakt over die vorm van zogenaamde recyclage. Ik heb prompt contact opgenomen met de ombudsman en met de Hoge Raad voor de Journalistiek."





En?

"Voorlopig hebben ze niets gedaan met mijn klacht. Ze blijven er bij dat hun berichtgeving correct was, en dat deze vorm van plasticrecyclage duurzaam is."





Misschien is dat dan ook zo?

"Ik heb foto's van de afbrokkelend gerecycleerd plastic dat weer in onze waterlopen belandt. Weet je dat plastic langzaam kleine bolletjes wordt die we zelfs opdrinken en inademen? Het langdurige effect op onze gezondheid moeten we nog afwachten. Maar ik denk wel dat we ons grote zorgen moeten maken."





Je bent zelfs tegen het werpen van snoepjes en confetti met carnaval. Net zo een gezellige, Limburgse traditie.

"Maar het blijft een vorm van legaal sluikstorten. Je moet maar eens kijken in de rioolputjes meteen na zo'n carnavalsstoet. Die liggen meestal vol met verpakkingen. Vaak gooien verengingen spullen die blijven liggen in de berm en die wegwaaien richting beken. Zo belanden tonnen afval in ons leefmilieu. Dat is toch helemaal geen gezellig feest?"





In Maasmechelen dekken ze bijvoorbeeld de rioolputjes af en kuisen ze alles op. Zo komt er toch geen afval in het water en het milieu?

"Dat had je gedacht. Ik ben afgelopen week gaan kijken. Check mijn Facebookpagina maar eens, want ik ben het gaan filmen. Het plastic dwarrelde gewoon de beek in, recht naar de Maas."





Ik vermoed dat die carnavalsverenigingen jou niet graag zien komen?

"Ik heb al drie keer bedreigingen gehad. Laatst werd ik omsingeld door drie struise kerels. Ja, toen heb ik wel even schrik gehad. Nochtans heb ik niets tegen carnaval op zich, integendeel. Maak er gewoon een feest van zonder massaal plastic weg te werpen. Dat kan best."





Uitgerekend deze week heeft N-VA laten weten dat ze geen statiegeld wil. Zakt de moed je soms niet in de schoenen?

"Ik doe het voor de toekomst en voor de kinderen. We hebben nu net onze verenging 'plastic bestrijding Vlaanderen' opgericht. We zullen ons daarmee kunnen toeleggen op rechtszaken. Want sluikstorten is toch verboden, hé? De eerste zaak? Goh, de gemeente Maasmechelen mag toch al schrik beginnen krijgen."