"Multiculturele maatschappij dreigt te falen" TOON ROYACKERS

10 maart 2018

02u33 0 Hasselt Januari 2015: Habib El Ouakili (sp.a) wordt onverwacht schepen in Hasselt - de eerste van allochtone origine. Dik drie jaar later is de stempel gedrukt: de stad krijgt nog deze maand een hoogtechnologisch parkeergeleidingssysteem, en als het aan hem ligt, wordt het centrum ook nog eens autovrij. Maar El Ouakili wil ook bruggen bouwen. "Want de multiculturele samenleving dreigt te mislukken."

Toen El Ouakili drie jaar geleden het schepenambt voor Mobiliteit, Parkeerbeleid en Sport opnam, was dat toch min of meer een stap in het onbekende. "Tot dan had ik in de bedrijfswereld gezeten", blikt hij terug. "Ik was Global IT Deployment Manager voor GM, in het Amerikaanse Detroit. We werkten er binnen een internationaal team. Daar heb ik geleerd wat het is om met mensen uit de hele wereld samen te werken, ongeacht hun cultuur of afkomst. Een ervaring die welkom was in de politiek."





Van Detroit via Brussel naar Hasselt.

Een verschil dat kan tellen...

"Het was een grote stap in het onbekende, dat klopt. Ik zag bij sommige stadsdiensten de wenkbrauwen al fronsen toen ik binnenkwam. 'Wat komt die hier doen?' Ik ben ICT'er, en dus gebeten door technische vooruitgang. En als die technische revolutie mogelijk is bij Amerikaanse autobouwers, waarom zouden we de allernieuwste software dan niet gebruiken om bijvoorbeeld het parkeren in Hasselt te regelen?"





Desondanks is het vandaag toch nog altijd zoeken naar een parkeerplaats in Hasselt?

"Wacht even. Dit los je niet zomaar op met één maatregel. We hebben nu eerst een 'parkeerschil' rond Hasselt getrokken. We hebben parkeermeters die progressief meer aanrekenen als je langer blijft staan. Dat is uniek in België. En zo willen we het parkeren op straat ontmoedigen. Wie zijn wagen langer dan twee uur laat staan, kan beter doorrijden naar de ondergrondse parkings. Andere steden zijn al komen kijken hoe dat hier werkt. Tegelijk hebben we elektronische parkeerkaarten ingevoerd voor bewoners die bezoek verwachten. Zij hoeven hun badge maar tegen de slimme meter te houden, en hun bezoekers kunnen een poos gratis parkeren."





En nu komt de tweede fase?

"Inderdaad: het elektronisch parkeergeleidingssysteem. Straks kan je op de invalswegen al zien in welke parkings er plaats is, maar ook hoelang het duurt vooraleer je daar bent. Het begeleidingssysteem houdt immers ook rekening met de verkeersdrukte. Onderschat de voordelen niet. We vermoeden dat dertig tot veertig procent van het verkeer op de Groene Boulevard vandaag 'zoekverkeer' is: bestuurders die op zoek zijn naar een parkeerplaats. En dan komt er ook een parking bij: naast de kanaalkom, met tweeduizend plaatsen."





Er hingen al zwarte vlaggen uit

tegen die nieuwe parkeerregels...

"Dat gebeurt. Elke verandering vraagt tijd. Eerst was er protest tegen het nieuwe systeem, daarna kwam er protest uit straten waar we het nog niet hadden ingevoerd. Zo zie je maar. Ik kan best tegen kritiek, zolang het maar over inhoud gaat. Ik luister graag, zelfs wanneer politieke tegenstanders aan het woord zijn."





Over politieke tegenstanders gesproken. Vlaams Belang wilde eind vorig jaar uw

ontslag, omdat u naar een omstreden

lezing van preker Ali Houri ging.

"Correctie: ik werd toen uitgenodigd in het Genkse stadhuis, een omgeving waar je je niet meteen vragen bij stelt. Het eerste deel van die lezing over de Islam behandelde thema's die ik al zo vaak gehoord had, en dus ben ik tijdens de pauze opgestapt. Die bewuste rapper (die extreme uitspraken gedaan zou hebben, red.) heb ik niet eens gehoord. En ik heb me nadien ook duidelijk gedistantieerd."





Het aparte zwemuurtje voor vrouwen

deed ook wenkbrauwen fronsen...

"Dat was niet eens mijn voorstel. Het kwam van enkele dames, via de Stedelijke Sportraad. Waarom zou ik mij dan als schepen van Sport verzetten? Het was een éénmalig initiatief, en niet specifiek voor moslima's. We hebben ook een mannenavond in de sporthal, en de Sportnacht van de Vrouw is al jaren een traditie. Is dat dan allemaal verkeerd? Tijdens dat vrouwenzwemmen waren er trouwens mannelijke redders. Een cameraploeg van een nationale televisiezender is die avond komen kijken. Maar toen ze zagen dat het een heel leuke avond was, werd de reportage geschrapt. Geen commotie, onvoldoende nieuwswaarde. Die avond heb ik echt op het punt gestaan om de handdoek te gooien en te stoppen met politiek."





Serieus?

"Ja, echt. Ik wil bruggen bouwen, geen commotie veroorzaken. Het gaat zo vaak over symbooldiscussies, zoals de hoofddoek. Enkele maanden geleden vroeg een journalist mij om een reactie omdat er in Amerika een Barbiepop met een hoofddoek gelanceerd werd. Zijn dat de vragen waar ik op moet antwoorden? De uitval van allochtone jongeren in het onderwijs is nergens zo groot als bij ons: dáár maak ik mij grote zorgen over. De multiculturele samenleving dreigt te mislukken, terwijl we toch op één of andere manier moeten samenleven en iedereen moet bijdragen. Ik schaam mij ook wanneer ik op televisie zie dat een trouwstoet de snelweg blokkeert. Daar moet je rijbewijzen intrekken. Of neem nu het migratiebeleid. Dat mag op bepaalde vlakken gerust strenger. Maar laat ons ook mikken op rechtvaardigheid, met gelijke kansen voor iedereen die hier woont."





Die bruggen bouwen, lukt dat?

"Ja, natuurlijk. Ik haal daar ook veel voldoening uit. De Virga Jesse-feesten waren bijvoorbeeld een heel mooi moment. Toen ik kritiek kreeg omdat ik meeliep als moslim, haalden sommige mensen uit de gemeenschap hun schouders op. 'Zie je wel: zelfs jou willen ze hier niet', was hun eerste reactie. Dat deed pijn. Maar uiteindelijk hebben enkele imams meegelopen, zij aan zij. Dat was heel mooi. Zij waren op dat moment even trots op Hasselt als iedereen hier. En terecht. Dat is het mooie en verdraagzame Hasselt waar ik verder aan wil bouwen. Met het volste geloof in een mooie toekomst."