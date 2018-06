"Mijn doel? Record breken en dertig jaar worden" Progeriapatiënt is twintig geworden en geniet van het leven MARCO MARIOTTI

30 juni 2018

02u28 40 Hasselt 'Uw zoon heeft progeria en wordt wellicht nooit ouder dan twaalf jaar', kregen de ouders van Michiel Vandeweert ooit te horen. Maar de Diepenbekenaar vierde deze maand zijn twintigste verjaardag, werkt deeltijds én zet volgende week de bloemetjes buiten op het muziekfestival Balaton Sound. "Mijn volgend doel? Dertig worden."

Michiel is twintig, en dat is meer dan speciaal. Als bijna oudste progeriapatiënt ter wereld is hij acht jaar ouder dan zijn lotgenoten gemiddeld worden.





Proficiat, Michiel. Hoe voelt dat, twintig worden?

"Jarig worden heeft in mijn geval altijd een speciale betekenis gehad. Het is letterlijk een jaartje extra erbij. Dit geeft me echt het gevoel dat ik een doel heb bereikt. De levensverwachting voor progeriapatiënten was 12 jaar, maar met de nieuwste medicatie is dat verhoogd naar gemiddeld 14 jaar. Het blijft bijzonder dat ik hier al zoveel jaar langer rondloop."





Ben je het niet beu dat men steeds wijst naar het feit dat je hier nog rondloopt?

"Integendeel. Mensen zeggen me dat ik het heel goed doe. Ik werk en heb mijn rijbewijs behaald. Ik ben de enige wereldwijd die mijn vorm van progeria heeft én een rijbewijs. Dat geeft ook voldoening."





Je rijdt nu al twee jaar met de auto. Dat gaat vlot?

"Héél zeker (lacht). Ik ben zelfs al een keer geflitst. 58 per uur waar je maar 50 mocht, op de kleine ring in Hasselt. Papa waarschuwde me al dat ik de boetes wel zélf moest betalen, maar het is gelukkig bij één overtreding gebleven. Met de wagen rijden, was een bevrijding. Ik heb in de eerste twee maanden meteen 5.000 kilometer gereden, ben al naar de kust gereden. Heerlijk. En ik rij alle dagen naar het werk."





Werk je nog bij Selexion Lipa in Diepenbeek?

"Ja, drie uur per dag in de voormiddag. Zo heb ik nog iets van de rest van mijn dag. Ik voel dan dat ik écht gewerkt heb. Ik doe het graag en vind het leuk tussen de klanten. Sommigen geven toe dat ze speciaal naar dié winkel komen omdat ik er werk. Tien jaar geleden staarden de mensen mij aan en zeiden ze niets. Vandaag weten ze wie ik ben, wat progeria is en zeggen ze iets leuks. Daar is het mij om te doen, dat de ziekte onder de aandacht blijft. Het is mijn levensmissie."





Denk je soms aan de dood?

"Ik leef van dag tot dag. Wie schrik heeft van de dood, kan volgens mij niet leven op de manier die hij graag wil. En heeft het gevoel dat hij niet genoeg gedaan heeft. Ik heb net dankzij mijn ziekte héél veel straffe dingen mogen meemaken. Ik heb veel gereisd, ben al vaak in Amerika geweest, onder meer voor mijn behandelingen. En op de jaarlijkse reünie van progeriakids gaan we steevast naar de grootste pretparken. Binnenkort geef ik weer een lezing in Zwitserland. Ik zeg het, ik heb nu al dingen gezien en meegemaakt waar sommigen op hun tachtigste nog steeds van dromen."





Je staat zeer positief in het leven.

"Zo ben ik altijd geweest. Toen mijn mama te horen kreeg dat ook mijn zusje Amber progeria had, stortte ze in. Maar ik begreep het verdriet niet. 'Nu gaat Amber ook al die geweldige dingen beleven die ik heb mogen meemaken', antwoordde ik haar. Mijn doel is dertig worden. Het laatste record staat op 24 jaar, maar dat hoop ik toch serieus te breken. Ik voel mij momenteel ook goed, en zelfs even goed als pakweg twee jaar geleden. Ik merk wel dat mijn lenigheid achteruit gaat. Sokken aandoen, dingen oprapen, het gaat moeizamer."





Je zus Amber is nu twaalf, hoe is het met haar?

"Ze doet het goed, maar ze is aan het puberen. We maken al eens ruzie (lacht). En ik kan er al helemaal niet tegen als ze een grote mond opzet. Pas op, dat is thuis. Maar op school moet ze zich soms net leren verdedigen. Ik stond vroeger al snel mijn mannetje en durfde het zeggen als iets mij niet zinde. Zij is wat zachter van aard."





Blijft je levenskwaliteit op punt?

"Voorlopig wel. Ik vertrek volgende week met vrienden naar Balaton Sound in Hongarije. Tien man een week lang in een bungalow, dat gaat iets geven. Ik durf ook pinten drinken, maar op een festival probeer ik me in te houden. Dat is helaas al een paar keer misgelopen (lacht). Papa kan daar mee lachen, hij moet aan zijn jonge jaren denken. Mama is dan meer bezorgd. Het is mijn eerste reis alleen, maar we zorgen goed voor elkaar. Mijn vrienden zetten mij geregeld in hun nek zodat ik bij de shows genoeg kan zien. Ze betekenen heel veel voor me."





Wat hoop je te hebben gedaan tegen je dertigste?

"Ik ben nog maar twintig, maar ik zeg soms al dat ik geen grote droom meer heb. Ik heb al zoveel gekregen. Reizen en de wereld zien, daar wil ik voor gaan. Naar Dubai of op zo'n paradijselijk strand op de Malediven. Die reizen zijn natuurlijk heel duur, en ik verdien ook niet héél veel. Uit een vliegtuig springen moet ook geweldig zijn. Maar eerlijk: ik ben tevreden met mijn leven en wil het beste uit elke dag halen, samen met mijn familie en vrienden. Meer heeft een mens tenslotte niet nodig."