"Met getrainde honden waren onze kinderen misschien wél gered" PAPA'S VERONGELUKT KOPPEL RICHTEN SCHOOL OP VOOR REDDINGSHONDEN MARCO MARIOTTI

14 juni 2018

02u37 0 Hasselt Reddingscentrum Vicky & Alexis, zo heet het nieuwe Limburgse opleidingscentrum voor reddingshonden. Het initiatief kwam van Guy Storms en Benoit Robert, de papa's van Vicky en Alexis die in 2010 stierven bij een gasontploffing in Luik. "Getrainde honden hadden onze kinderen misschien wél levend onder het puin uitgehaald", vertellen ze.

De 24-jarige Vicky Storms en haar verloofde Alexis Robert kwamen in 2010 samen met twaalf anderen om het leven bij een zware gasexplosie in Luik. De vaders richtten enkele jaren later Stichting Vicky & Alexis op, die op allerlei initiatieven inzake rampen focust. Vandaag staan ze mee aan de wieg van het eerste Limburgse opleidingscentrum voor reddingshonden, iets dat volgens de vaders al langer noodzakelijk was. "Vicky was vermoedelijk al snel overleden, maar Alexis heeft die avond nog enkele uren geleefd", vertelt Guy Storms. "Hij had amper verwondingen, maar kon gewoon niet gevonden worden onder het puin. Ik herinner me die reddingshonden en medewerkers die eigenlijk niet goed wisten wat doen. Het was chaos, vuur, rook, een ingestort gebouw. Met goed getrainde honden, hadden ze Alexis mogelijk sneller kunnen vinden." Alexis kon uiteindelijk contact krijgen met de hulpverleners waardoor een 12-jarig meisje dat op enkele meters zat, kon worden gered. De brandweermannen mochten voor hun eigen veiligheid niet verder het puin in, en Alexis overleed.





Vicky & Alexis

Op de Genkse site van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) wordt nu "Reddingscentrum Vicky & Alexis" opgericht.





"Liefst 13 honden en hun begeleiders startten deze week aan het theoretische gedeelte van de opleiding", zegt directeur Jacky Vastmans van het PLOT. "3.000 vierkante meter wordt ingericht als oefenterrein met autowrakken, banden, maar ook een nagebootste instortingssite. Hier moeten de honden levende personen opsporen die via een buizensysteem onder het puin van de instortingssite gebracht worden. De brandweer leert er ook instabiele gebouwen stutten tijdens het bevrijden, ook voor hén een gevaarlijke oefening. De bouw van die site start na de zomer." De stichting hoopt dat bedrijven de nodige materialen sponsoren.





Ontploffingen

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a) is alvast fier. "Met deze oefeninfrastructuur kunnen we Belgische kynologenteams van de brandweer en civiele bescherming opleiden. In een latere fase kunnen we de talloze hondenverenigingen die zich profileren in dit domein mee naar een hoger niveau tillen zodat we straks zeker zijn over hun kwaliteit, wat nu niet altijd het geval is. Hoe meer gekwalificeerde reddingshondenteams inzetbaar zijn bij rampen zoals aardbevingen of grote ontploffingen hoe beter."