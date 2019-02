“Mes miste slagader op 2 millimeter”: Beringenaar (22) riskeert tien jaar cel na aanval op Iraanse vluchteling Birger Vandael

08 februari 2019

11u35 0 Hasselt De correctionele rechtbank heeft zich vandaag opnieuw gebogen over de steekpartij in de Hasseltse Banneuxwijk in 2016. Daarbij kreeg een vluchteling uit Iran twee potentieel dodelijk messteken, waarvan één op twee millimeter van zijn halsslagader. Een 22-jarige Beringenaar riskeert tien jaar cel. Ook na een situatieschets blijven veel onduidelijkheden bestaan.

De behandeling van de zaak was quasi een kopie van vorig jaar. Toen werd geen eindvonnis gevorderd, omdat een situatieschets moest worden gemaakt.

De feiten speelden zich op 10 december 2016 rond 20 uur af in de Klein-Schrijnbroekstraat, vlak bij de Corda Campus. Volgens Isabelle Mellaerts, de advocate van de vluchteling, werd hij plots aangevallen door een man die hij niet kende. “Hij probeerde zijn aanvaller weg te duwen na de steek in zijn nek. Dat lukte niet en hij kreeg nog twee messteken in de borststreek. De dader ging op de koop toe aan de haal met zijn portefeuille en het slachtoffer werd levensgevaarlijk gewond achtergelaten. Uiteindelijk slaagde de man erin om strompelend een pizzeria te bereiken, waar de hulpdiensten werden verwittigd”, vertelde Mellaerts, die sprak van poging tot roofmoord.

Aan dood ontsnapt

Het slachtoffer verloor vervolgens het bewustzijn en in het ziekenhuis werden levensbedreigende verwondingen vastgesteld. “Ik heb nog steeds last van mijn verwondingen, zeker als het zo koud is. Geregeld heb ik nog nachtmerries, want ik ben maar net aan de dood ontsnapt. Daardoor ben ik nog steeds lichtjes in shock”, zei de man, die intussen als fabrieksarbeider werkt. In totaal vraagt hij zo’n 19.000 euro aan schadevergoedingen. “Poging tot doodslag is de enige kwalificatie die hier gepast is”, concludeerde de procureur. “De versies die worden verteld, zijn niet consistent.”

Linkshandig

Daarmee verwees de procureur naar tal van onduidelijkheden die na de situatieschets nog steeds bestaan. “Ik kan het niet honderd procent uitleggen”, aldus de beklaagde. “Plots lag hij hevig bloedend op de grond.” Ook het slachtoffer had niet echt een duidelijke uitleg voor wat hij ter plaatse deed. “Ik kende ‘zijn’ meisje”, zei hij tegen de rechter, terwijl hij met klem ontkende dat hij er drugs aan het verkopen was.

Net als bij de vorige behandeling werd een celstraf van tien jaar gevorderd voor de Beringenaar. “Hij is een gevaar voor de samenleving." Evangelos Vorias, de advocaat van de beklaagde, stelt dat nog steeds dezelfde vraagtekens als vorig jaar bestaan. Hij blijft bijgevolg bij zijn standpunt dat het niet om poging doodslag, wel om slagen en verwondingen gaat. “Aangebracht bij een face-to-facegevecht, want een linkshandige kan dit niet met een aanval langs achter doen. Ik vraag een maximale celstraf van twee jaar.” Vonnis op 8 maart.