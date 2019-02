“Limburg heeft dringend een heel nat voorjaar nodig”: provincie dreigt deze zomer nog grotere problemen te krijgen met watervoorziening Toon Royackers

20 februari 2019

Het had niet veel gescheeld of ook Limburg had afgelopen zomer grote waterproblemen gekend. De regenbuien in de tweede helft van augustus waren onze ultieme redding", zegt professor hydraulica Patrick Willems van de Katholieke Universiteit Leuven. Gevreesd wordt dat het in de toekomst alleen nog erger gaat worden. En ook vandaag zijn de problemen - juist door het mooie weer - nog niet van de baan. Het provinciebestuur laat onderzoeken hoe in de toekomst een watertekort kan vermeden worden.

Het provinciebestuur van Limburg heeft intussen wetenschappers ingeschakeld om de watervoorraden in onze streek te onderzoeken. “We hebben al enkele alarmsignalen gekregen na de afgelopen zomer”, zegt gedeputeerde voor Landbouw Inge Moors (CD&V). “We willen ons daar in de toekomst beter op voorbereiden, want de droogte zal door de klimaatverandering nog erger worden.”

Het onderzoek gebeurt onder leiding van professor Patrick Willems. “Als je naar de afgelopen 120 jaar kijkt, hebben we nog maar drie keer zo een warme en droge zomer zoals die van 2018 gekend. Het lijkt misschien aangenaam voor de zonnekloppers, maar het is wel degelijk een groot probleem. Zeker in Vlaanderen én in Limburg zijn we kwetsbaar als het op watervoorziening aankomt. En ja, de klimaatmodellen voorspellen niet veel goeds. Het weer gaat nog extremer worden, met meer en langere periodes van droogte, afgewisseld met hevige stortbuien.”

Recyclage van water

“Wat we daar aan kunnen doen? Het zal vooral op lange termijn een aanpassing vragen. We kunnen bijvoorbeeld waterputten plaatsen aan onze woningen. Die vangen bij hevige regenval water op, zodat ze overstromingen tegen gaan. En gelijktijdig leggen we een voorraadje aan in geval van droogte. Het water is later perfect bruikbaar om bijvoorbeeld de tuin te sproeien. Ook bedrijven zullen meer aan recyclage van water moeten denken. Ze hebben niet allemaal zuiver drinkbaar water nodig voor hun productieproces, dus waarom afvalwater niet nog een tweede keer gebruiken?”

Water uit de koolmijn?

Het probleem in Limburg is bovendien niet overal even groot. In het zuiden houdt de lemen ondergrond het water veel langer vast, terwijl in het noorden er veel sneller een watertekort dreigt. “Water verplaatsen zou dan een oplossing kunnen zijn”, erkent de professor. “Maar we moeten uitzoeken of het kostenefficiënt is om het water helemaal van zuid naar noord Limburg te brengen. Het is toch vooral beter de natuurlijke bronnen aan te spreken. Een andere suggestie is het water uit onze voormalige mijngangen gebruiken, maar ook daar moeten we de haalbaarheid nog van onderzoeken.”

Meer regen, aub

En hoe zit het eigenlijk voor 2019? “Ook daarvoor maken we ons nu al zorgen”, besluit de professor. “We genieten alweer van prachtig weer in februari. En dat terwijl de waterreserves nog altijd niet voldoende zijn aangevuld. Als we weer zo een droge zomer krijgen als 2018, dan dreigen er nog grotere problemen met de watervoorziening. De mensen gaan het mij niet graag horen zeggen. Maar we hebben een heel nat voorjaar én liefst ook een zomer met voldoende regen nodig.”