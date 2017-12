"Liever straathond in Thailand, dan opgesloten in Vlaamse bench" EXPERT DANY GROSEMANS OVER HONDEN IN ONZE MAATSCHAPPIJ MARCO MARIOTTI

03u00 507 Foto James Arthur Hondengedragstherapeut Dany Grosemans. Hasselt Uscko - de Mechelse herder die vorige week twaalf schoolkindjes beet - veroverde de harten van de Vlaamse hondenliefhebbers. Een spuitje bleek één van de opties, maar de verontwaardiging die volgde, was ongezien. Honden-expert Dany Grosemans uit Zolder begrijpt de commotie en ziet dat de hond nog nooit zo belangrijk was in onze maatschappij. "Maar maak uw hond sociaal, in plaats van vooral te eisen dat hij gaat zitten wanneer jij dat wil."

We waren bijna vergeten hoe belangrijk de hond is in ons midden, maar de zaak Uscko zette de publieke opinine deze week in vuur en vlam. Het beestje moest kost wat kost blijven leven en onder een petitie werd in nog geen vier dagen tijd 50.000 handtekeningen geplaatst. Dany Grosemans was de expert die Uscko moest evualeren en beoordelen. Zijn advies als honden-expert met veertig jaar ervaring zou doorslaggevend zijn.





"Je mag je natuurlijk niet laten beïnvloeden door de publieke opinie, maar wat ik bij Uscko heb gezien is wat ik eigenlijk bij bijna alle honden zie vandaag", vertelt Grosemans. "Op de doorsnee hondenschool wordt nog steeds geleerd dat de hond moet gehoorzamen aan het baasje. Het baasje mag dan eens goed tieren, commando's uitdelen en stevig aan die halsband trekken. In de meeste gevallen is de hond na verloop van tijd zeer gehoorzaam, en denk je als baasje dat je de ideale huishond hebt. Maar niets is minder waar."





Mine Dalemans Uscko, de Mechelse herder en zijn baasje.

Kind opvoeden

Volgens Grosemans moet de hond vooral sociaal zijn. Het is de taak van het baasje om bijna letterlijk het wereldbeeld van het dier mee te scheppen. "Je moet het gedrag van je hond leren stoppen. Letterlijk door het tegen te houden, niet door er op te roepen zoals een zot. Ik doe het zelfs zonder woorden. Na verloop van tijd weet de hond wat kan en wat niet, waar de grens ligt. Ik krijg tegenwoordig meer dan ooit honden binnen die andere honden gebeten hebben. Baasjes laten hun dieren loslopen in het bos en zeggen dan tegen voorbijgangers 'dat hij niets doet'. Het baasje moet de controle hebben over zijn hond en het juiste wereldbeeld hebben meegeven. Bij het opvoeden van een peuter of kleuter is dat niet anders. Ik zie ouders minutenlang discussiëren en uitleggen waarom het kind van twee jaar bijvoorbeeld niet op de zetel moet staan. Wel, neem het kind rustig vast en stop het gedrag. Roepen is altijd een teken van onmacht. Ook de hond voelt dat."





Juiste nest

Uscko is volgens Grosemans goed in gehoorzamen, maar bleek niet sociaal genoeg. "Hij was wantrouwig naar anderen toe, het typische gedrag voor een Mechelse herder. Te veel mensen kopen een hond puur om het uitzicht, bijna als attribuut. Maar de herkomst van het nest is cruciaal. In het ideale geval zijn de ouders van je puppy goede huishonden en kan je het na zeven à acht weken weghalen bij het nest. Het ras maakt dan zelfs niet uit, maar de puppy heeft wél de genen van een stabiele huishond overgenomen."





Vroeger had de hond een duidelijke taakomschrijving: ofwel een jachthond of een bewakingshond op de boerderij. "Vandaag wordt van de huishond verwacht alles aan te kunnen. Bezoek van vreemden, flitsend speelgoed, muziek, geuren en kleuren, noem maar op. In heel veel gevallen zit het diertje zelfs de hele dag in de bench of hondenren opgesloten tot het baasje terug thuis is. Wel, straathonden in Thailand leven misschien minder lang, maar die honden zijn er wel veel gelukkiger."





Grosemans blijft opperen dat in het lessenpakket in de lagere school de omgang met de hond moet worden aangeleerd. "Er zouden zoveel bijtincidenten vermeden worden. Streel nooit zomaar een hond. Vraag eerst toestemming aan het baasje, want die weet of hij bijvoorbeeld een oorontsteking heeft. Vraag daarna toestemming aan de hond, lok hem naar je toe maar loop er niet zomaar op af. En ten slotte moet je de hond langs onder aan de kin strelen. Nooit van boven want dat intimideert."