"Lievelingsschildpad en puppy nog kunnen redden uit brand" 30 april 2018

Zaterdagavond heeft een hevige brand een rijwoning vernield langs de Runkersteenweg in Runkst bij Hasselt. Niemand was thuis toen het vuur in de keuken ontstond. De brandweer kon nog op het nippertje een puppy van 16 weken oud, én de lievelingsschildpad van de kinderen redden.

"Zelf was ik op mijn werk in restaurant D'Entrecôte in Borgloon toen ik plots telefoon kreeg," zegt chef-kok Dimitri Homs. "Ze vertelden me dat ons huis in Hasselt in brand stond. Uiteraard ben ik meteen naar hier gesneld." Het was een alerte ploeg van de lokale politie die als eerste een verdachte rookontwikkeling rond het huis zag. "Gelukkig hebben zij meteen alarm geslagen," zegt Officier Marc Thijs van brandweerpost Hasselt. Het had net veel langer mogen duren, of de brand was nog gevaarlijker geweest. Nu hebben we de twee aanpalende woningen nog kunnen vrijwaren. Het getroffen huis heeft helaas grote schade opgelopen. Dat is voorlopig onbewoonbaar. Tussen het puin vonden onze brandweermannen inderdaad nog een puppy terug. Die hebben ze snel naar buiten gedragen en gereanimeerd." Het diertje zelf moest dit weekend bekomen bij de dierenarts. Ook de lievelingsschildpad van de kinderen werd nog van de bovenste verdieping gehaald. "Niemand is gewond, want ook mijn echtgenote en vier kinderen waren niet thuis," zegt Dimitri Homs. "Maar ons pas gerenoveerd huis is wel helemaal vernield." De stad Hasselt zocht meteen naar noodopvang voor het getroffen gezin. (RTZ)