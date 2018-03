"Lichtje brandt als hoofd 'pauzeert'" HASSELAAR ONTWIKKELT APP MET HOOFDBAND VOOR ZOON MET EPILEPSIE BIRGER VANDAEL

05 maart 2018

02u43 0 Hasselt Daan Buckinx (13) uit Hasselt heeft last van epileptische absence aanvallen. Dat zijn aanvallen die erg moeilijk op te merken zijn. Daarom heeft zijn vader Tim een app ontwikkeld die verbonden is met een EEG-hoofdband. Het lampje gaat branden als de hersenen 'op pauze' gaan. Er loopt intussen ook een crowdfundingcampagne van start-up 'Epihunter' om zoveel mogelijk mensen met epilepsie te helpen.

Naar schatting 1 op 100 mensen krijgen op onvoorspelbare momenten epileptische aanvallen. Daarbij denkt iedereen aan de motorische aanvallen, die gepaard gaan met schokken en bewusteloosheid. Maar vijftien procent heeft last van de zogenaamde 'absence' aanvallen, zoals Daan. Dat is een soort van kortsluiting in de hersenen, waarbij de patiënt voor enkele seconden het bewustzijn verliest. "Het allerergste vond hij dat mensen rondom hem - wij als ouders, maar ook leerkrachten op school - boos op hem zijn", vertelt Daans vader Tim Buckinx. "We veronderstellen dat hij aan het dagdromen is en ons wel gehoord heeft, terwijl hij eigenlijk een epileptische aanval heeft. Daan vroeg me om hiervoor iets te bedenken."





En dat is wat het vijfkoppige team van Epihunter deed. Hun EEG-hoofdband wordt ook gebruikt bij meditatietrainingen en stuurt een continue datastroom van hersenactiviteit door naar de smartphone van het kind. Dankzij een algoritme in de bijhorende app, gaat het lampje van de smartphone branden bij een aanval. Bovendien worden de tijdstippen van de aanvallen opgeslagen. Zo zou een mogelijk patroon in de aanvallen achterhaald kunnen worden. Het ultieme doel is om een aanval op voorhand te detecteren, maar zo ver zit het team achter Epihunter nog niet.





Geen misverstanden

In de eerste fase richt Epihunter zich vooral op schoolkinderen tussen 6 en 12 jaar. "Zij zijn de grootste slachtoffers van de aanvallen. Met Epihunter ziet de leerkracht onmiddellijk dat een kind een epileptische aanval heeft, en kan hij of zij de leerstof gewoon even herhalen. Geen misverstanden meer, waardoor ook de leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen in de klas", zegt Tim Buckinx.





Momenteel zit Epihunter nog in een testfase. Tien kinderen, waaronder Daan in zijn klas in Sibbo Tongeren, werken al met de app. Tijdens een eerste investeringsronde hoopt Tim met zijn team 600.000 euro te verzamelen. De crowdfunding loopt via Indiegogo en maakt een voorverkoop van de eerste Epihunter-jaarabonnementen van 399 euro met korting mogelijk. Ook academische ziekenhuizen en de Vlaamse Epilepsie Liga werken intussen samen met Epihunter. Er was zelfs al contact met het befaamde Boston Children's Hospital, een van de meest gerenommeerde kinderziekenhuizen ter wereld. Alle info over de app vind je terug op www.epihunter.com.