“Laat die zelfrijdende auto maar komen" De nieuwe burgemeester Steven Vandeput (N-VA) over Hasselt Toon Royackers

07 januari 2019

10u02 0 Hasselt Wow. Dat was toch even een verrassing na de laatste gemeenteraadsverkiezing in Hasselt. Dat N-VA de grootste zou worden konden we denken. Dat er een coalitie zou ontstaan met de N-VA, Rood-Groen+ en Open VLD was niet voorspeld. Het roer van ‘t Scheep wordt omgedraaid. “Hasselt wordt een proeftuin, waar online en fysiek winkelen samen gaan en waar de zelfrijdende auto straks een plek heeft,” zo blikt kersvers burgemeester Steven Vandeput (N-VA) alvast vooruit op de volgende zes jaar.

Als Minister van Defensie en Ambtenarenzaken stond U in het NAVO-hoofdkwartier, aan het Witte Huis en naast de allerbelangrijkste wereldleiders. De volgende zes jaar zullen zich toch vooral afspelen rond het Borrelmanneke in Hasselt. Gaat U dat eigenlijk niet geweldig missen die grote wereldpolitiek?

“Maar neen. Ik ben iemand die er honderd procent voor gaat. De partij vroeg me afgelopen jaar om de lijst te trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dan doe ik dat met volle overtuiging. Ik wou burgemeester van Hasselt worden. En dat is gelukt. Ik heb de meeste voorkeurstemmen behaald. Daar wil ik nu iets moois mee doen. Als burgemeester heb je een andere rol dan als minister. Ik sta nu veel dichter bij de mensen. Ik heb eigenlijk ongelofelijk veel goesting in de volgende zes jaar.

Na de verkiezingen kwam er dan plots een coalitie die nogal onverwacht was. N-VA gaat in zee met Rood-Groen+ en Open VLD. Hoe is dat precies gegaan? Hadden jullie het vooraf eventueel al op een akkoordje gegooid?

Neen. Gaandeweg in de campagne heb ik de politici van de andere partijen beter leren kennen, hebben we de programma’s afgetoetst en zijn we elkaar gaan waarderen. Weet je, het boterde al veel langer niet meer in die coalitie van Rood-Groen en CD&V. Dat droop er toch van af? Hasselt groeide wel, maar de stad was haar identiteit kwijt gespeeld. Onze eerste opdracht was: ervoor zorgen dat de uittredende coalitie geen meerderheid meer had. Wel, dat is gelukt. We kregen de sleutel in handen om een nieuwe meerderheid te vormen.”

Hoe gaat dat dan in zijn werk op zo een verkiezingsavond? Hebt U iedereen afgebeld en overal onderhandeld? Ook met oud-burgemeester Nadja Vananroye (CD&V)?

“Ik ga U niet zeggen met wie ik allemaal bel. Maar het is wel vlot gegaan. Het was duidelijk dat we met Open VLD en Rood Groen een nieuwe koers konden varen. Bij Rood Groen stond met Marc Schepers ook een nieuwe lijsttrekker aan het roer, die een aantal zaken anders wilden aanpakken. Dat wilden wij dus ook.”

Jullie zijn intussen zelfs al op teambuilding geweest in Voeren. Cool!

“Het was niet de bedoeling dat daar journalisten bij waren. Maar kennelijk hadden ze ons toch gevonden. Swat. Als ik een analyse maak van wat er in de voorbije legislatuur is fout gelopen dan zie ik twee dingen: vooreerst vertrouwden de coalitiepartners elkaar niet meer in Hasselt. Ze werkten elkaar eerder tegen, dan dat ze samen met elkaar iets wilden realiseren. Ten tweede hadden ze geen extern netwerk. Het was altijd wel de schuld van iemand anders als het scheef liep. Dan staken ze het weer op de Vlaamse of de Federale regering. Ze hadden geen voeling met de buitenwereld, met de mens op straat of met de andere politieke niveaus. Dat wou ik radicaal anders aanpakken. Als je problemen wil oplossen dat moet je vaak veel dingen gelijk veranderen. Neem nu bijvoorbeeld het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dan moet je zorgen voor een goed fietsbeleid, dan moet de mobiliteit anders, je stadsinrichting en het ontwerp van je gebouwen. Criminaliteit bestrijden is ook de omgevallen vuilnisbak die blijft liggen, die vervolgens zorgt voor vandalisme en nadien voor nog grotere problemen. Als we resultaat willen bereiken zijn we als burgemeester en schepenen dus veroordeeld tot intensief samenwerken over alle beleidsdomeinen heen. Natuurlijk hebben we andere overtuigingen, en dat is helemaal niet erg. Ik blijf dus een Vlaams-nationalist. Maar we hebben elkaar wel gevonden rond een aantal zaken die we samen willen realiseren. En daarvoor gaan we de volgende zes jaar als team samenwerken. Zo een teambuilding waar we elkaar leren kennen en waarderen is daar een goede start voor.”

Gaat het bijvoorbeeld lukken om beweging te krijgen in dat sneltramdossier? U wil die tram al meteen een heel ander tracé geven door Hasselt?

“Voor alle duidelijkheid: ik geloof erg in duurzaam openbaar vervoer, hé. Maar het spartacusplan is bedoeld om heel Limburg snel en efficiënt bij de grote centra van, Limburg te krijgen. Spartacus is dus veel meer dan die ene sneltram van Hasselt naar Maastricht. Als burgemeester van Hasselt kijk ik natuurlijk in de eerste plaats naar de impact die het project heeft op onze stad. En dan zie ik zaken die onze lokale mobiliteit helemaal niet verbeteren. Die tram moet volgens de huidige plannen bijvoorbeeld over de Koningin Astridlaan. Ze gaat ook twee keer de Groene Boulevard kruisen. Wat voor een verkeersopstoppingen gaat dat geven? Dat is helemaal geen oplossing voor Hasselt. Een sneltram is nu eenmaal geen stadstram. Het is gewoon een slecht tracé, en blijkbaar zijn de alternatieven in het verleden niet goed onderzocht. Dat gaan we nu wel doen.”

Eén van de voorstellen van Rood-Groen was zelfs een verkeersvrij stadscentrum. Goed plan?

“Het mag zeker verder gaan. En dan bedoel ik ook dat we die grote lijnbussen uit het centrum houden. Ik beperkt die liever tot de rand. Of waarom onderzoeken we niet de inzet van gelede bussen op elektriciteit? In het centrum hebben we nog een aantal verkeerslussen die doorgeknipt kunnen worden. Nu kan je bijvoorbeeld via de Minderbroedersstraat de Demerstraat kruisen. Dat is nogal bizar. De Demerstraat is beter helemaal verkeersvrij. Zeker tijdens de openingsuren van de winkels zie ik het nut van een verkeersvrij stadcentrum. Na sluitingstijd weet ik niet of het altijd en overal noodzakelijk is om verkeer te bannen. Hasselt heeft wel de ideale maat om te fietsen. Ik ben dat nu zelf volop aan het uitproberen, en dan kom ik ook wel eens problemen tegen. Aan het Leopoldplein is bijvoorbeeld nog werk en ook aan het kruispunt aan de Banneuxwijk is het lastiger fietsen. Het Leopoldplein wordt binnenkort al aangepakt, aan de Banneuxwijk willen we dat ook doen.”

Ook opvallend: Jullie kondigden een halt toe aan de vele bouwprojecten in de stad. Toch is er nood aan meer woningen, dacht ik? Zorgen veel exta woningen niet net voor lagere prijzen?

“Wij hebben geen bouwstop aangekondigd in Hasselt. Wat al vergund is, gaat natuurlijk gewoon door. Maar we willen wel een halt toeroepen aan de ongecontroleerde verstedelijking die er voor zorgt dat Hasselaren hun eigen stad niet meer herkennen. Scholen en andere faciliteiten konden die groei vaak niet volgen. Dat moet allemaal veel planmatiger. De woningen die er de laatste jaren bijkwamen bleken vaak te groot. Er is nood aan kleinschaligere bouwprojecten.”

Het gaat ook niet alleen om woningen. Aan de rand kwamen nieuwe grote winkelketens, terwijl in het centrum panden blijven leegstaan?

“Dat klopt. En wij willen van Hasselt weer dé referentiestad maken voor winkelen. Het moet op een aantal vlakken inderdaad radicaal anders. De stad loopt veel te snel leeg. De Mediamarkt is onlangs vertrokken, en ik houd mijn hart al vast voor wat volgt. Er is nu eenmaal de verschuiving naar de onlineverkoop. Dat gaan we echt niet kunnen tegenhouden. En dus kunnen we er maar beter op inspelen. Door in te zetten op belevingsshoppen, bijvoorbeeld. Je hebt hier al een Nespressowinkel in het stadscentrum waar mensen gezellig kunnen proeven en vergelijken. Nadien bestellen ze hun capsules online. Fysiek en onlinewinkelen gaan hand in hand. Wij gaan dat volop faciliteren. Door vrijetijdswinkelen aan te moedigen en eventueel pakjes te laten leveren aan de grote parkeerterreinen aan de rand.”

Wat voor uitzonderlijke zaken staan er straks nog allemaal in jullie bestuursakkoord?

“We willen de zelfrijdende auto alvast een plaatsje geven in onze stad. Hasselt is daarvoor de ideale stad. We zijn niet de grootste van het land, maar we zijn ook helemaal niet klein. We hebben de ideale maat om als proeftuin te fungeren. Laat Google of Tesla maar komen met zijn zelfrijdende wagens.”

Wat zou U over zes jaar nog trots maken als burgemeester van deze stad?

“U stelt alleen vragen over het stadscentrum. Maar Hasselt is nog veel meer dan dat. Er zijn verschillende wijken, deelgemeenten en verenigingen die ook onze aandacht verdienen. Actiegroepen en buurtcomités onstaan vandaag meestal omdat er problemen zijn, en omdat ze zich niet gehoord voelen. Denk maar aan het wijkcomité ‘Achter het Lijmfabriek’ of de bezorgde inwoners van Kuringen-Heide. Je kan toch ook met die mensen vooraf praten als je plannen hebt? Misschien kom je er dan samen uit. We gaan zorgen voor een betere wijkwerking, zodat Hasselaren zich weer meer betrokken voelen bij hun stad.”

