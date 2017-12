"Klus is nog lang niet uitgespeeld!" AIMÉ ANTHONI VOOR 2.500STE KEER ALS KABOUTER OP DE PLANKEN BIRGER VANDAEL

02u26 0 Coenen Aimé Anthoni tijdens zijn 2.500ste voorstelling, deze keer in Plopsa Indoor Hasselt. Daar werd hij achteraf letterlijk in de bloemetjes gezet (l.). Hasselt Zijn identiteitskaart heeft het over Aimé Anthoni, u kent hem als Kabouter Klus. In die laatste hoedanigheid stapte de 69-jarige acteur afgelopen zaterdag voor de zo maar even 2.500ste keer het podium van een Plopsa-park op: zwaaien naar de kinderen, liedjes zingen, dansen, grappen, en achteraf nog een 'meet and greet'. "Als Studio 100 het wil, is Klus nog niet uitgespeeld!"

Kabouter Klus kwam in 1997 als één van de drie vrienden van Kabouter Plop in het leven van talloze kinderen. "Die eerste optredens vonden nog plaats in een klein zaaltje", herinnert Aimé zich. "Achter de coulissen wachtte een stel papegaaien - hun show kwam na die van ons. Ik moest toen altijd heel luid praten om het geluid van die dieren te overstijgen. Later kwam natuurlijk Plopsaland in De Panne, waar we in de grote tent konden optreden. Ik denk dat ik intussen in alle parken ongeveer evenveel keer op de planken gestaan heb."





En opvallend: Klus doet het op z'n eentje. "Dat is een commerciële zet van Studio 100", legt Aimé uit. "Mochten we telkens met vier optreden in alle parken, dan zouden onze shows het nooit zo goed gedaan hebben. Net als bij Piet Piraat willen we het publiek overtuigen om in elk park naar de Plop-shows te gaan kijken. Zo krijgen ze het totaalpakket."





Coenen

Band met publiek

En het lijkt er allerminst op dat Klus versterking nodig heeft. Zo krijgt hij de hele zaal altijd meteen op zijn hand. "Toch is er van een automatische piloot geen sprake", klinkt het. "Anders hou je dit ook niet zo lang vol. Ik probeer mezelf altijd volledig 'te smijten' en een frisse prestatie neer te zetten. Al hangt dat natuurlijk ook af van het verhaal dat ik kan vertellen. Een leuk scenario met een sterk verhaal en een toffe les is altijd fijner. Het speciale aan Kabouter Klus is dat hij doorheen de jaren een sterke band met het publiek gekregen heeft. Dankzij de ontmoetingsmomenten in de parken komt het personage dicht bij de kinderen, en dat onthouden ze. Ik ontmoet ook regelmatig mama's van een jaar of 25 die me dan foto's tonen van toen ze zelf als kind op mijn schoot zaten. Ik heb een volledige generatie overbrugd!"





En Aimé hoeft er lang nog geen streep onder te trekken. Zo liep de theaterzaal van Plopsa Indoor in Hasselt zaterdag opnieuw vlotjes vol. De liedjes werden luidkeels meegezongen en er vielen alleen maar vrolijke gezichten te zien. "En zo beleef ik er zelf ook plezier aan", lacht Aimé. "Ik denk dat er nog altijd een behoefte is bij het publiek aan mijn personage. In De Panne zien we ook nog altijd het bewijs dat de shows nog steeds belangrijk zijn. Wij kunnen het groot theater probleemloos vol laten lopen, terwijl poppenhelden zoals Maya De Bij of Heidi soms toch wat lege plekjes in de zaal hebben. Maar voor hen is het natuurlijk ook moeilijker om diezelfde binding met het publiek te hebben."





Geen Sportpladijs

Recent nog bouwden de kinderhelden van de voorbije twee decennia samen een feestje in het 'Sportpladijs'. Spring, Samson&Gert, W817,... Maar geen kabouters. "Logisch", aldus Aimé. "Dat was het feest van twintig jaar Ketnet, en wij zijn op VTM te zien. Al had ik er wel graag bij willen zijn - ik ben er zeker van dat ook onze liedjes meegezongen zouden worden. Dat komt misschien nog wel als VTM onze verjaardag viert. (lacht)"





De carrière van Aimé laat zich evenwel niet louter door Kabouter Klus definiëren. Vroeger speelde hij mee in het Koninklijk Jeugdtheater en hij was ook een tiental jaar actief bij Musicals. Later was hij ook te zien in onder meer FC De Kampioenen, Flikken en tal van kinderprogramma's. "Maar de laatste tien à vijftien jaar is het vooral Klus, al vind ik dat geen probleem. Als ik mijn pak uittrek, herkennen kinderen mij niet meer. Dus ik word ook niet constant aangeklampt. Wat de toekomst nog brengt? In 2018 hebben we weer een eigen Plopshow en de verkoop van de tickets loopt erg vlot. We zitten al aan zo'n twintigduizend bezoekers en er komen nog extra voorstellingen bij. Ik ben intussen bijna 70 jaar, maar dat is natuurlijk het nieuwe 55. Als Studio 100 het wil, is Klus nog niet uitgespeeld."