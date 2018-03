"Klanten hebben traantje weggepinkt" GOUDEN ONDERNEMER JEAN PALMS OVERLEDEN BIRGER VANDAEL

16 maart 2018

03u04 0 Hasselt Hasselaar Jean Palms is op 74-jarige leeftijd overleden. Palms was voorzitter van voetbalploeg KVV Lummen en medebeheerder van zes winkels in Hasselt en Genk. "Mijn vader was niet de man van veel woorden, maar als hij iets zei, dan bleef dat wel hangen. Dankzij zijn ondernemingszin heeft hij veel bereikt", vertelt dochter Inge.

Jean was lange tijd ingenieur elektronica in Houthalen, tot hij via zijn vrouw in de handelswereld terecht kwam. "Mama kreeg van de baas voor wie ze al lang werkte de kans om gerante te worden in een Hasseltse kledingzaak. Dat wakkerde ook bij mijn vader de interesse aan om in het wereldje te stappen. Hij ging op zijn 58ste met brugpensioen en samen baatten mijn ouders toen de winkel uit. De overkoepelende baas wou er even later volledig mee stoppen, maar omdat hij veel vertrouwen had in mijn ouders, mochten zij de winkel volledig overnemen", stelt Inge, die op dat moment als enig kind ook de switch maakte van sociaal verpleegkundige bij de CM naar medewerkster in de winkel.





Omwille van het succes opende Jean, met zijn vrouw Paula Jans en dochter Inge, de ene winkel na de andere tot ze uiteindelijk zes zaken hadden. Zowel in het centrum van Genk als in het centrum van Hasselt waren ze beheerder van Paradisier, Gerry Weber en Brax. "De stof, de naalden en de knopen waren voor mama en mij, mijn vader was niet zo geïnteresseerd in kledij op zich, maar wel in zaken doen. Hij zorgde ervoor dat hij altijd aanwezig was in de zaak en gaf ze een zekere uitstraling. De medewerkers liet hij rustig hun ding doen, zijn werk speelde zich vooral achter de schermen af."





Vriendschappen

De zaken van het koppel gingen goed. "Aanvankelijk mikten zij meer op oudere dames, maar doorheen de jaren is het doelpubliek ruimer geworden. Sommige klanten kwamen bijna twintig jaar lang kleren kopen en daarmee bouwde mijn vader dan ook een vriendschapsband op. Nadat hij vorig jaar in februari ziek werd en vrij snel chemo moest krijgen, was hij niet meer zo vaak in de winkel. 'Waar is die meneer die hier altijd was', vroegen de klanten. Toen ze deze week hoorden dat hij overleden was, moesten enkelen een traantje wegpinken." Het verhaal van Inge toont aan dat Jean naast een zakenman ook een vertrouwenspersoon voor heel veel winkelaars was geworden.





Liefde voor sport





Naast een passie voor zaken, had Jean ook een hart voor de sport. "Als jong meisje was ik de hele week met tennis bezig bij Basveld Zonhoven, waar we jarenlang gewoond hebben. Daar was toen een sportterrein met twee veldjes en een paar caravans die het café voorstelden. Mijn vader heeft de club mee uitgebouwd en kwam als afgevaardigde van de tennisclub ook in de sportraad van Zonhoven terecht. Hij was uiteindelijk zo'n twintig jaar voorzitter en nu staat er een geweldig complex", lacht Inge.





Rouwregister

Ook bij KVV Lummen kwam Jean eerder als supporter terecht. "Ongeveer vijf jaar geleden vroegen ze hem om voorzitter te worden en hij ging akkoord, maar wel als interim. Een vervanger vonden ze echter niet gemakkelijk", aldus Inge. "Hij had een groot hart voor de club en was een warme man. Net als in het zakenleven had hij vaak succesvolle ideeën en hield hij de zaak draaiende", stelt bestuurslid Leon Vandebroek.





"Waar hij tijdens zijn ziekte de winkels stilaan overliet aan mij en mijn mama, kwam hij op de voetbal toch nog eens kijken. Op 25 februari had hij zijn laatste echt goede dag. Lummen won de derby op het veld van Linkhout met 0-2. Jannis (Ramaekers), de oudste van zijn twee kleinkinderen, maakte zijn grootvader fier. Papa straalde en ik ben blij dat hij die dag nog heeft mogen beleven. We zullen de winkels nu verder beheren, papa had daar altijd al alle vertrouwen in. Met één blik begrepen we elkaar."





Jean wordt morgen begraven om 10.30 uur in de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt. Vanavond vindt de gebedswake plaats om 18.30 uur in de Virga Jessebasiliek. KVV Lummen heeft tot eind dit weekend een rouwregister liggen.