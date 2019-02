“Ik wil Smurfin wel eens smurfen”: studenten Hogeschool PXL onder de indruk van blauw bezoek DSS

21 februari 2019

15u30 0 Hasselt Ze zijn even Belgisch en succesvol als ons bier of chocolade, en vierden onlangs zelfs hun 60ste verjaardag: we hebben het natuurlijk over de alom geliefde Smurfen. Ze hadden reeds hun eigen strips, films en zelfs vliegtuig, maar nu schitteren ze ook in hun eigen musical. Maar ook Smurfen moeten hun PR verzorgen. Daarom kwamen Grote Smurf en Smurfin eens kijken hoe goed ze nog in de markt lagen bij de studenten van de Hogeschool PXL in Hasselt. En dat bleek geen tegenvaller te zijn.

De studenten keken eerst raar op toen ze de blauwe helden van hun kinderjaren levensgroot op de campus zagen rondhuppelen. Maar na een moment van aarzeling en verbazing werden de jongeren heerlijk spontaan en wilde iedereen een selfie met Grote Smurf en Smurfin. De reacties meanderden van, “jeugdsentiment” over “mijn vrienden noemden mij vroeger Klungelsmurf” en “toen ik klein was, leek Grote Smurf veel groter dan nu” tot het stoutere “ik wil Smurfin wel eens smurfen”. Ook algemeen directeur Ben Lambrechts was in zijn nopjes: “De smurfen van Peyo zijn internationaal cultureel en historisch erfgoed. Blij dat we de meest bekende, Grote Smurf en Smurfin op bezoek hadden. Ook fijn dat ik Brilsmurf mocht zijn... Het is een throwback, nostalgisch naar onze jeugd. De smurfen die ons beste exportproduct zijn van België, worden van generatie op generatie overgedragen”.

Musical

“We hebben er meer dan 60 jaar op moeten wachten, maar straks is het zover, dan maken De Smurfen hun musicaldebuut in België. De populaire blauwe wezentjes schitterden de voorbije maanden wereldwijd in hun eerste musical, maar tot op heden stonden ze met ‘De Smurfen, de Musical’ nog niet op de planken in hun vaderland. Daar komt straks verandering in. Op 2 maart kunnen jong en oud naar Ethias Theater Hasselt smurfen voor De Smurfen, de Musical. Dat is een productie vol muziek, dans en spanning, die over de hele wereld voor uitverkochte zalen zorgde. Gargamel, Grote Smurf, Brilsmurf, Moppersmurf, Smurfin, Potige en Muzieksmurf, ze doen allemaal mee in dit vrolijke avontuur”, zegt Peter Mariën van House of Entertainment.