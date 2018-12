“Ik merk het écht: handelaars beginnen te zien wat voor troeven deze stad heeft” Christiaan Kastrop, één jaar centrummanager, ziet enorme mogelijkheden voor Hasselt Toon Royackers

14 december 2018

17u41 0 Hasselt Christiaan Kastrop is één jaar centrummanager van Hasselt. Zijn taak: maak van de stad opnieuw een bruisend shoppingparadijs. Hoe vlot het? “Bij de start zat de sfeer bij veel handelaars onder het vriespunt. Maar iedereen ziet stilaan welke gigantische mogelijkheden hier liggen. Wij zullen die de volgende jaren ook volop gebruiken.”

Toch maar even beginnen met de leegstand in Hasselt. Volgens de officiële leegstandcijfers van dit jaar staat in Hasselt (centrum plus rand) nog 10,75 procent van de winkelpanden leeg. Dat is al een daling ten opzichte van de vorige jaren. We namen de proef op de som en wandelden zelf langs de hoofdassen, zoals de Demerstraat en de Koning Albertstraat. Wij telden in totaal 221 handelspanden, waarvan er 26 leeg stonden: 11,76 procent.

Erger is het gesteld in de klassieke ‘winkelgalerijen’, zoals de TT-wijk en galerij De Ware Vrienden. Daar staat meer dan een kwart van de winkelruimtes leeg. Enkele kleppers vertrokken afgelopen jaar bovendien uit de binnenstad, zoals MediaMarkt en interieurwinkel Donum. Ondanks dat vertrek en de toegenomen concurrentie van onlineshops wordt er nog volop bijgebouwd. De nieuwe wijk Cartier Bleu langs de kanaalkom staat bijvoorbeeld in de steigers. Daar staat nog extra winkelruimte gepland. En ook aan de rand van de stad langs de Grote Ring kwamen grotere handelspanden bij.

Passantentellers

Moeten we het ergste vrezen voor de Hasseltse binnenstad en verschuift de activiteit stilaan op naar de rand? Christiaan Kastrop denkt helemaal van niet. “Wat doen de meeste toeristen als ze een stad bezoeken? Die gaan toch automatisch naar de historische binnenstad, naar de straatjes rondom de Kathedraal en de Grote Markt? Ik zoek in Duitsland zelf ook altijd ‘de ‘altstadt’ op. Dat doen toeristen die Hasselt bezoeken eveneens. We kunnen dat zelfs vrij goed in kaart brengen, want we hebben zeven ‘passantentellers’ staan. Zo weten we dat de bezoekers meestal via het Molenpoortplein binnen wandelen, en vervolgens via de Demerstraat en de Hoogstraat verder trekken. Dat zal heus niet veranderen, en langs dat parcours is er ook weinig leegstand. Dat gezellige gevoel en die authenticiteit van de binnenstad is wat mensen nog altijd heel graag willen.”

De Ware Vrienden… voor artiesten

Toch zijn er net daar ook probleemplekken. Niet alleen de MediaMarkt vertrok, veel meer ruimtes in de TT-wijk staan leeg, net als in de galerij De Ware Vrienden. “Maar dat zijn dan ook concepten van het verleden”, reageert Kastrop. “Winkelgalerijen hebben het overal heel moeilijk. Ik denk niet dat we die nog makkelijk met winkels gevuld krijgen. Dat hoeft ook niet. In Hasselt en Diepenbeek zijn er 25.000 studenten. Die kunnen wel wat ruimte gebruiken voor hun creatieve ideeën. En als Nederlander valt het me op hoe goed de artistieke sector het hier doet. Ik zie veel mogelijkheden voor kleinere ateliers. Daarover gaan we volgend jaar met de eigenaars van die galerijen gesprekken voeren. Het vertrek van grote winkels uit de binnenstad is evenmin een typisch Hasselts verschijnsel. Herinner je nog die grote winkel V&D in Maastricht? Die deed in 2016 ook plots de deuren dicht. De ruimte is intussen opgedeeld, en je kan er vandaag onder meer de lokale Limburgse streekgerechten proeven. Heel gezellig.”

Ik denk niet dat we galerijen nog makkelijk met winkels gevuld krijgen. Dat hoeft ook niet. In Hasselt en Diepenbeek zijn er 25.000 studenten. Die kunnen wel wat ruimte gebruiken voor hun creatieve ideeën Christaan Kastrop

“Ik betwijfel of we de grote winkelpanden in Hasselt nog als één geheel een invulling kunnen geven, maar zoals Maastricht bewijst is dat helemaal nodig. We kunnen ze opdelen in kleinere entiteiten. En ja, aan de rand van Hasselt komen inderdaad nieuwe grote winkels bij. Ook dat is geen typisch Hasselts verschijnsel. Hier in Vlaanderen duiken ze met de lintbebouwing op langs de invalwegen en de ringwegen. In de meeste andere landen liggen ze in parkjes net buiten de stad. Waarom zou je überhaupt een grootwarenhuis midden in de stad willen? Er moeten leveringen gebeuren met grote vrachtwagens, en klanten willen voor grote aankopen voor de deur parkeren. Die grotere winkels liggen beter niet midden in het centrum. Dat is dé plek voor de kleinere, creatieve ondernemer. Veel Nederlandse steden zagen dat al eerder aankomen, en zijn daar meer en sneller op gaan inspelen. In Vlaanderen is dat allemaal nog nieuw. Hier is bijvoorbeeld pas dit jaar een deugdelijke reglementering gekomen voor pop-upwinkels. Soms is dat een tijdelijke invulling, maar er kunnen even goed duurzame winkels uit voortkomen. In Hasselt slaan we nu volop die nieuwe weg in, naar kleiner en unieker.”

Shoppingtram

Hasselt doet op gebied van leegstand met 10,75 procent beter dan de meeste andere Vlaamse centrumsteden. Maar niet beter dan Maastricht, waar 5 procent van de handelspanden leeg staat. “Al lijken me die cijfers wat te optimistisch”, corrigeert Kastrop. “Bovendien moet je weten dat Maastricht de tweede shoppingstad van heel Nederland is, na Amsterdam. Dat kun je moeilijk allemaal vergelijken. Toch wil ik Hasselt wel meer op de Euregionale kaart zetten. Als er zo veel mensen in Maastricht winkelen, dan moeten we een deel daarvan toch ook in Hasselt krijgen? Hier is heus ruimte voor meer Nederlandse en Duitse toeristen, en we hebben heel wat te bieden. Die spartacustram? Als die er komt, kan dat een troef zijn. In Hasselt hebben we nog te vaak schrik voor iets nieuws. Waarom zou het vooral een shoppingtram richting Maastricht worden? Als de tram er komt, denk ik dat de belangstelling vanuit Nederland en Duitsland voor Hasselt wel eens fors kan groeien.”

Nieuwe wijken, nieuwe doorsteken

De mentale switch bij de handelaars is intussen stilaan gemaakt, vindt Kastrop. “Toen ik vorig jaar begon als centrummanager van Hasselt zat de sfeer nog onder het vriespunt. Dat is nu stilaan aan het veranderen. Ik merk dat lokale ondernemers er meer in beginnen geloven. Er is natuurlijk nog werk aan de winkel. Je kan niet alles op één jaar keren. Bovendien was mijn eerste jaar als centrummanager een verkiezingsjaar. Dan kan je moeilijk beslissingen op langere termijn nemen. Mijn belangrijkste plan is wel al bekend: het stadscentrum van Hasselt zullen we opdelen in kleinere wijken, met elk hun eigen dynamiek. We willen de bezoeker ook beter door de binnenstad loodsen. Zo komt er nieuwe doorsteek aan het Borrelmanneke vanuit de Demerstraat richting Begijnhof. Met wegwijzers willen we de bezoeker ‘kriebelen’ om alles meer te ontdekken. Veel moet nog gebeuren, maar sommige kleinere maatregelen helpen nu al. Zo zetten de toeristenbussen voor Winterland hun passagiers vanaf dit jaar af aan het Villerspark. Ze wandelen dan eerst door de Koning Albertstraat vooraleer ze op Winterland uitkomen. De handelaars voelen al dat er meer passage is, en we meten het ook bij onze tellingen.”

Crisis?

En wat met de winkelruimte die er zal bijkomen in Quartier Bleu? “Dat wordt een volledig nieuwe wijk met een ander winkelaanbod”, zegt Kastrop. “Het is gewoon een verrijking voor de stad, en het sluit mooi aan bij het huidige handelscentrum. Het project brengt bovendien meer parking vlak bij de stad.” Net vrijdag werd er wel weer betoogd voor meer koopkracht. Of Hasselt nog veel van die crisis merkt? “Ik hoor dat vooral bij de horeca. Vroeger werd vaker een biefstuk besteld. Vandaag gaan de croques vlotter over de toonbank. Ook dat hoeft geen drama te zijn. Je kan net hierop inspelen en een ruimer aanbod aan kleine keuken bieden. Veel meer handelaars zien nu de mogelijkheden die er wél zijn. Dat doet deugd. Ik ben blij dat er terug meer positivisme gekomen is bij de ondernemers. Daarom heb ik eigenlijk enorm veel goesting in mijn tweede jaar als centrummanager.”

Hasselt Leegstaande winkels op de klassieke hoofdassen in Hasselt (eigen telling):

Albertstraat

50 handelspanden, 3 staan leeg (6% leegstand)

Demerstraat-Hoogstraat

98 handelspanden, 14 staan leeg (14,29% leegstand)

Kapelstraat

47 handelspanden, 7 staan leeg (14,89% leegstand)

Maastrichterstraat (verkeersvrije zone)

26 handelspanden, 2 staan leeg (7,69% leegstand)

TOTAAL HOOFDASSEN:

221 handelspanden, 26 staan leeg (11,76 procent leegstand)

Hasselt Leegstand in de winkelgalerijen:

TT-wijk

27 handelspanden, 7 staan leeg (25,93% leegstand)

Galerij ‘De Ware Vrienden’

52 handelspanden, 14 staan leeg (26,92% leegstand)

TOTAAL BELANGRIJKSTE GALERIJEN:

79 handelspanden, 20 staan leeg (25,32% leegstand)