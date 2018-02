"Ik let ook op de afwerking" Matthias (9) 08 februari 2018

Voor jurylid Matthias Bleiman (9) zijn frietjes niet het allerbelangrijkste gerecht op de kaart. "Geef mij maar tapas, want dat is veel gezonder. Daarom heb ik bijvoorbeeld extra veel punten gegeven aan restaurant L'Aperi Vino. Dat was daar serieus lekker. Waar ik nog allemaal op let? De afwerking. Het is toch fijn als een bordje er goed uitziet? En ja, dessertjes zijn natuurlijk ook de max. Een potje tiramisu gaat er altijd in." (RTZ)