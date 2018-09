"Ik 'hielp' bij scheidingen. Nu hou ik koppels samen" Van vastgoedmakelaarster tot sekscounselor en relatietherapeute TOON ROYACKERS

02u23 0 Hasselt Nog niet zo heel lang geleden vond je Sarina Verbeek terug in de vastgoedsector, samen met haar klanten gebogen over bewoonbare oppervlakten en verwarming. Een carrièreswitch van heb-je-me-daar later geeft ze lezingen en workshops, en ontvangt ze klanten als sekscounselor en relatietherapeut. "Vroeger moest ik huizen verkopen van klanten die uit elkaar gingen, vandaag probeer ik de liefde weer aan te wakkeren."

Hoe je van de ene carrière in de andere rolt? Eén woord: omscholing. Sarina koos voor cursussen zoals seksuologie en relatietherapie. "Al heb ik altijd al een luisterend oor gehad. Ook toen ik nog vastgoed verkocht, vertelden klanten niet zelden hun hele levensverhaal."





En toen dacht je: ik heb mijn roeping gemist?

"De vastgoedsector is heel boeiend - het is niet gemakkelijk om een huis te kopen of te verkopen. Maar vaak is er wel een onderliggende reden, zoals bijvoorbeeld koppels die uit elkaar gaan. Je hoort dan wat er allemaal fout is gelopen, en ik vroeg me dan af of daar niets aan te doen was. Zo heb ik een enorme interesse in relaties ontwikkeld. En sinds april van dit jaar heb ik mijn eigen praktijk in Hasselt."





En nu probeer je mensen vooral bij elkaar te houden?

"Als ze dat zelf willen, uiteraard. Soms klopt hier één partij wanhopig aan voor een gesprek. Zo was er een man die op het punt stond om te scheiden - één van mijn eerste klanten. Zijn vrouw had de koffers letterlijk al gepakt, terwijl hij hun relatie nog een kans wilde geven. Na een eerste gesprek is zij meegekomen voor het tweede. Resultaat? De koffers zijn weer uitgepakt en ze hebben elkaar weer gevonden. Ja, dat geeft mij een goed gevoel."





Hoe heb je dat dan precies gedaan?

"We praten gewoon écht veel te weinig met elkaar. Ik hoor het zo vaak: 'We zijn uit elkaar gegroeid'. Wel, je kan ook weer naar elkaar toegroeien. Soms valt de ene partner hier bijna om van verbazing wanneer de gevoelens van de andere op tafel komen. Ik ben zelf iemand die nogal direct is, die de dingen bij hun naam noemt. Je hebt mensen die heel moeilijk over hun gevoelens praten. Ze knikken dan uiteindelijk wat verlegen wanneer ze merken dat ik hen begrepen heb. En dat is een goede basis om weer verder te gaan."





Er komt ongetwijfeld wel wat ter sprake. Ook 'kinky stuff'?

"Absoluut. Die verlangens kunnen er zijn, zowel bij mannen als vrouwen. Ongeveer zestig procent van de vrouwen heeft bijvoorbeeld wel interesse in BDSM."





Excuseer? Zestig procent?

"Het gaat om gevoelens of interesse, hé. Ze kunnen het bijvoorbeeld fijn vinden wanneer hun partner tijdens het liefdesspel even hun handen vasthoudt. Eigenlijk zit je op dat moment 'vast', en meer en meer vrouwen vinden dat fijn. Een speelse tik op de bips? Dat kan een heel intiem spel zijn. Maar er zijn natuurlijk grenzen. Het moet met wederzijdse toestemming gebeuren en een stopwoord moet gerespecteerd worden. Trouwens: er zijn ook mannen met onderdanige gevoelens."





Val je zelf soms niet om van verbazing door wat je allemaal hoort?

"Niet snel, nee. Maar als het grensoverschrijdend of ziekelijk gedrag is, dan probeer ik dat wel duidelijk te maken. Ik verwijs in zo'n gevallen ook steeds door naar aangepaste hulp."





Stel dat er in mijn slaapkamer geen zweepjes kletteren en de slagroom enkel over de pudding gaat. Ben ik dan verkeerd bezig?

"Helemaal niet. Er zijn koppels die perfect gelukkig zijn met het missionarisstandje. Er zijn er ook die nog altijd het licht uitdoen. Zolang je daar samen heel gelukkig mee bent, is er niets aan de hand."





Soms lukt het ook gewoon technisch niet meer...

"Nu hebben we het over erectiestoornissen? Ja, daar worstelen mannen al eens mee. Maar ook vrouwen hebben soms het probleem dat ze lichamelijk niet meer opgewonden geraken, waardoor het moeilijk gaat. Vaak verwijs ik dan door naar een arts of gynaecoloog, om eerst medische oorzaken uit te sluiten. Als die er niet zijn, dan kunnen stressfactoren al eens de oorzaak zijn. Vrouwen kunnen verkrampen na eerdere negatieve seksuele ervaringen. Mijn advies is om dan gedurende een korte periode alleen maar te 'knuffelen', en niets te forceren. Want dat vergroot de frustratie alleen maar. Tijd en wederzijds begrip zijn dan nodig om het probleem te overwinnen."





Tot slot: hoe zit dat anno 2018 met holebi's?

"Gelukkig wordt dat meer en meer aanvaard. Maar er zijn er wel die twijfelen over hun geaardheid, of die gewoon niet goed weten hoe ze daarmee naar buiten moeten komen. VTM-journalist Bo Van Spilbeeck is voor veel transgenders alvast een voorbeeld. Het helpt dat een BV naar buiten komt met zijn of haar geaardheid, en dat daar zo positief op gereageerd wordt. Het helpt hen te worden wie ze echt zijn. Dat is eigenlijk toch heel mooi, hé?"





Meer info op www.sexolutions.be.