"Ik heb hem net op tijd uit vlammen gered" BUURTBEWONER SLEURT 87-JARIGE UIT BRANDENDE STACARAVAN

29 juni 2018

02u40 0 Hasselt Een dappere buurtbewoner heeft gisterennamiddag in Kuringen een 87-jarige man uit zijn brandende stacaravan gered. De bejaarde ademde rook in, maar overleefde het dankzij Maxim Vlasselaerts. "Ik sleurde hem naar buiten. Even later stond zijn woonwagen in lichterlaaie."







De hevige brand vernielde gisteren twee stacaravans op de staanplaats aan de Oude Heidestraat in Kuringen bij Hasselt. Getuigen werden kort voor 16 uur opgeschrikt door enkele luide knallen. "We zagen de rookpluim al van in onze kazerne toen de oproep binnen kwam", legt luitenant Frederick van der Have van brandweerzone Zuid West Limburg uit. "Toen wij ter plaatse kwamen, bleek het om een stacaravan te gaan die al in lichterlaaie stond. De brand was aan het overslaan naar een andere caravan die vlakbij stond. Ook een huis van een buurman werd bedreigd. Bovendien stonden nog gasflessen op het terrein, waardoor het in het begin een hectische situatie was. Beide caravans waren niet meer te redden. Explosies zijn er gelukkig niet geweest, alle gasflessen konden we tijdig weghalen en afkoelen. Ook de woning van de buurman hebben we grotendeels kunnen vrijwaren." Het terrein achter Clean Experts in Kuringen wordt vooral gebruikt door foorkramers, die er voor langere tijd blijven als ze niet op de kermissen actief zijn. Maxim Vlasselaerts stond er ook met zijn caravan, en hij merkte het vuur donderdag als één van de eersten op. "Ongelofelijk hoe snel dat gaat. Ik werd opgeschrikt door enkele knallen, en toen ik buiten stond, steeg de rook al op uit één van de vaste stacaravans. Bovendien zag ik daar een bejaarde man achter het raam staan. Hij was nogal verward en raakte niet meer op eigen kracht buiten."





Hond

"Snel ben ik naar hem toegelopen. Ik nam hem bij de arm, en sleurde de man mee naar buiten. Even later stond zijn woonwagen in lichterlaaie. Ik heb nog een tuinslang genomen, in de hoop iets te kunnen doen. Maar er was gewoon geen beginnen aan. Door de hitte moest ik steeds verder naar achter uitwijken. Met mijn tuinslang kon ik daardoor nog weinig beginnen." Brandweerpost Hasselt had het vuur nadien snel onder controle. De 87-jarige bewoner werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Hij had te veel rook binnen gekregen, maar de man stelde het donderdagavond weer goed. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad sloot de omgeving van de Oude Heidestraat tijdelijk af voor het verkeer. Ook het terrein werd afgespannen, om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Die was gisteren nog niet duidelijk. Even werd ook gezocht naar de hond van de 87-jarige bewoner. Eerst werd gevreesd dat die in de brand gebleven was. Even later kwam hij toch al kwispelend het terrein opgerend.