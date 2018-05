"Ik ben geen frontvrouw die alleen maar wat inzingt" Zangeres Piquet over nieuwe plaat en de 'goesting' om op het podium te staan MARCO MARIOTTI

12 mei 2018

02u43 0 Hasselt De Meute, jongste studiovrucht van de experimentele popgroep Piquet, waar de Bilzerse Lien Moris aan het roer staat. In het nummer 'Mijn(En)' gaat ze op zoek naar het verleden met haar Florent Pevee, die in 2013 verongelukte in Hasselt. "Ik vraag me af wat hij van het album zou vinden."

Een droom met randjes, koortsig, of een mentale trip met de 'oriëntal express', beukend doorheen Azië. Geen gebrek aan omschrijvingen voor het nieuwste werk van Lien Moris. Aan creativiteit ook niet. Bij élke song maakte ze zelfs een bijpassende collage.





Vanwaar die naam 'De Meute'?

"Een meute verwijst naar een roedel jachthonden. En het is Lien Moris die op jacht gaat, op een Bengaalse tijger mét gouden stralen - zoals je kan zien op de albumhoes. Die stralen zijn gemaakt van het papiertje dat rond het chocolaatje zat dat ik net op had. Het poppetje dat op de tijger zit, haalde ik in de kringloopwinkel. Ze bekeken me daar vreemd, want voor het op de hoes belandde, was het best een lelijk ding. (lacht)"





Je maakt echt alles zelf.

Tekst, muziek én artwork?

"Sommige frontvrouwen zingen enkel in wat voor hen werd geschreven. Ik ben zo niet. Het idee start bij een Nederlandstalige tekst, een gedicht. Ik liet de teksten trouwens door mijn moeder lezen en wilde weten of ze mijn lyrics begreep. Ook qua tonen verschillen de songs van het Vlaamse poplied. Bij mij heeft één woord soms meerdere tonen - de Oosterse invloed is zo niet ver weg. Uiteindelijk maak ik een demo op mijn computer in ons repetitiekot en als band werken we de nummers samen uit. Producer Pascal Deweze zorgde voor een rode draad, een herkenbare sound doorheen het album."





En dan heb je nog tijd om collages te maken?

"Voor De Meute was ik daar al mee bezig. In een ver verleden studeerde ik Beeldende Vorming aan dezelfde school waar ik nu lesgeef in Hasselt. Die 3D-collages verkocht ik vroeger na optredens met Piquet. Kleurrijke, soms bijna kitch-werken in kaders met bol glas. Een vriend raadde me aan het te combineren met deze plaat. Héél concreet: één nummer heet King Kong. De collage is een gorilla met roze pluimen én een blauwe staf. Cool, toch?"





'Zoeken naar een dag dat ik u niet meer mis'. Dit gaat over Florent?

"Het refrein uit 'Mijn(En)', inderdaad. Mijn zoektocht sinds het overlijden van Florent in 2013 is vergelijkbaar met de mijnen in Limburg. Je zou er kunnen afdalen, en blijven zoeken naar dingen die er niet meer zijn. Het graven naar het onbereikbare. Dat is altijd aanwezig. De leadzang inzingen was emotioneel zwaar. Toch wil ik er iets positief uit halen. Medelijden opwekken wil ik al helemaal niet, dat zou ook Florent niet goed hebben gevonden. Soms wil ik hem aanhalen bij een optreden, maar tegelijk voelt het dan alsof ik zou teren op zijn dood. Liefst ben ik daar subtiel over. Ik denk dat niet eens alle bandleden weten waar dat nummer over gaat."





Wat zou Florent van je album vinden?

"Die vraag stel ik mezelf ook wel eens. In de periode dat ik al met Piquet bezig was, ging hij net beginnen met Franstalige teksten bij Kabul Golf Club - beiden in onze moedertaal dus. Hij zag me ooit live aan het werk met een ander project. Een act mét een loop-station én iemand die elektrische viool speelde. Hij vond dat toen echt geweldig. Wel, het is diezelfde violiste die nu ook in het nummer 'Mijn(En)' meespeelt."





Is er al plaats voor nieuwe liefde in je leven?

"Ik ben nog steeds single. Misschien komt het ooit uit de lucht vallen, maar ik ben daar momenteel niet mee bezig. In de band heb ik al vier mannen om voor te zorgen. (lacht) Nee, serieus, ik heb veel aan die gasten. Eigenlijk ben ik soms 'one of the guys'. Ik krijg ook al hun expliciete verhalen te horen."





Een vrouw met ballen.

Wanneer zien we je live aan het werk?

"Op 15 mei staan we in de Ancienne Belgique in Brussel, en op 20 mei in de Muziekgieterij in het Nederlandse Maastricht. Ik wil hier heel hard mee gaan optreden. Verder ben ik volop bezig met de verkoop van het album. Ik koos zelf enkele platenzaken uit in Antwerpen, Gent en Limburg, en die contacteerde ik persoonlijk. Ik ben ze daar ook zelf gaan bezorgen. Vijfhonderd stuks liet ik er persen: roze, zwart en doorschijnend. Ze verkopen best goed. Vinyl werkt vandaag. Ik liet ook duizend cd's drukken, ook al is de markt vandaag zeer digitaal. Op streamingdienst Spotify ben ik ook te vinden. Dat kan je vandaag niet meer wegdenken, maar daar hou je als artiest financieel weinig aan over. In een ideale wereld zou ik part-time werken en volop met muziek bezig zijn, maar het is nu al prima."