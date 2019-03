‘I Love the 90’s’ pakt uit met retro jump-eerbetoon ‘Da Rick celebrates Da Boy Tommy’! Dirk Selis

04 maart 2019

11u11 0 Hasselt De organisatie van ‘I Love the 90’s’ voegt twee namen toe aan haar affiche, Da Rick & Da Boy Tommyen AtmoZ. “Zes jaar geleden namen we afscheid van mijn soulmate Da Boy Tommy”, zegt Da Rick. Het was meteen het abrupte einde van ‘Da Rick & Da Boy Tommy’, het legendarische duo dat in de jaren negentig de zalen plat speelde met stevige jump.

DJ Da Boy Tommy ofwel Tommy Debie verloor in november 2012 op de afrit van de E40 in Nieuwpoort de controle over het stuur van zijn wagen. Het voertuig begon te slippen en sloeg enkele tientallen meter verder te pletter tegen een verlichtingspaal. Tommy Debie werd door de brandweer uit zijn verhakkelde Toyota Yaris bevrijd. Hij werd met levensbedreigende verwondingen aan het hoofd en ledematen naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgevlogen. Sinds het ongeval lag hij in een coma, maar hij overleed op 24 februari 2013 op 36-jarige leeftijd. Hij liet een vrouw en twee zoontjes na.

Jumperkes

Eind jaren 90 werd DJ Da Boy Tommy immens populair met zijn hits ‘Halloween’, ‘Candyman’ en ‘Full Moon’. De man stond ook geregeld achter de draaitafels met Da Rick. De 36-jarige Debie wordt aanzien als de grondlegger van het muziekgenre jumpstyle. Zelf omschreef hij zijn muziek dan ook als jumperkes. . “Het publiek ging uit z’n dak als we ‘Halloween’, ‘Candyman’, ‘Kol Nedra’, ‘Full Moon’ en de legendarische tracks ‘Rumble’ en ‘Attention’ brachten. Ik mis mijn maatje nog steeds als ik aan het draaien ben, maar wat is er mooier dan een muzikaal eerbetoon. Samen met een bomvolle Ethias Arena springen op die geweldige retro jump-tracks die iedereen kent”, besluit Da Rick geëmotioneerd.

AtmoZ

Naast ‘Da Rick celebrates Da Boy Tommy’, wordt ook het AtmoZ-verhaal van DJ Pat Krimson toegevoegd aan de line-up. “Met 2Fabiola staat Patje op het podium, met AtmoZ staat hij achter de draaitafels in zijn Hasselt. De stad waar de discotheek (Ritz) en het partyconcept zijn ontstaan. Meer dan een miljoen mensen genoten in de jaren negentig van ‘Happy Music for Happy People’. Jouw ogen en die van je smartphone gaan genieten van de talrijke extravagante zaken on stage, want AtmoZ is visueel hoogstaand”, zegt organisator Kris Bloemen.

Tickets voor ‘I Love the 90’s – The Party’, op zaterdag 13 april in de Hasseltse Ethias Arena met Da Rick celebrates Da Boy Tommy, AtmoZ, headliners Boyzone, DJ Maxi Jazz (Faithless), Vengaboys, 2Fabiola, Snap!, DJ Sash, Maarten en Dorothee en resident-DJ Ward, bestel je op www.ilovethe90s.be