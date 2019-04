‘Huis van de Limburgse Ondernemer’ blaast 25 kaarsjes uit Dirk Selis

18 april 2019

14u01 0 Hasselt Het Huis van de Limburgse Ondernemer blaast vandaag 25 kaarsjes uit. Toenmalig premier Jean-Luc Dehaene knipte op 18 april 1994 het ceremonieel lintje door.

Het zilveren jubileum van het Limburgse Voka-hoofdkwartier is er vooral eentje voor de ondernemers. “Dit is de thuis van meer dan 3.100 Limburgse ondernemingen”, verduidelijkt Francis Wanten, voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel limburg.

De schuifdeuren van het Limburgse Voka-hoofdkwartier staan amper stil. Vorig jaar ontving Voka – KvK Limburg bijvoorbeeld 4.450 cursisten, 9.179 eventdeelnemers, 4.732 netwerkers en heel wat ondernemers die een begeleidingstraject volgen.

62 werknemers

Het ‘Huis van de Limburgse Ondernemer ontpopte zich tot een échte landmark waarvan de architectuur de transparantie van de organisatie wil benadrukken. “We bouwden toen een nieuwe uitvalsbasis met voldoende ruimte voor uitbreiding. In 1994 werkten er bijna 20 collega’s, vandaag staan 62 collega’s klaar voor onze ondernemers. We toonden toen al dat we ambitieus willen zijn voor onze ondernemers”, benadrukt de voorzitter.