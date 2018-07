"Hopelijk breken zeven vette jaren snel aan" LIMBURGSE FRUITTELERS KREUNEN ONDER DE HITTE BIRGER VANDAEL

27 juli 2018

02u43 0 Hasselt Het is deze zomer ontzettend heet en droog en dat is nadelig voor de fruittelers. Zij moeten zich net als de voorgaande jaren aanpassen aan het weer. Meer kosten, minder productie en kleinere vruchten zijn de gevolgen.

Het meest concrete probleem is uiteraard het financiële aspect. "De hitte en droogte leiden sowieso naar meer kosten en uitgaven. We moeten investeren in water en dit kost tijd en geld. De productie per hectare zal ook lager uitvallen, dat zorgt voor opbrengstverlies", stelt Toon Vanrykel, technisch-commercieel adviseur van DEPA-fruit, een kersenboomkwekerij uit Nieuwerkerken. Het effect op hun kersen is dubbel. Hitte en droogte levert kwaliteitsverlies, maar het omgekeerde is evenmin goed. "Voor andere teelten zoals appels is er nu vooral risico op zonnebrand. De appels aan de buitenkant van de boom lopen het meeste risico. Het zijn dus de mooiste appels die verbranden en schade hebben. Dit is ook een opbrengst en dus omzetverlies. Voor de peren zal wellicht de vruchtmaat kleiner uitvallen. Kleinere peren betekent minder kilogram per hectare en dus ook minder opbrengst", gaat Vanrykel verder.





Niet alleen Haspengouw heeft het moeilijk. Bij het Slegershof uit Eksel is het evenzeer vloeken. "De hitte en droogte zijn enorm belastend voor onze planten. Ze groeien trager en zijn vaak minder kwalitatief", leggen Tim Goossens en Sara Bollen uit. "Verschillende plantingen van bloemkolen gingen daardoor al verloren en onze blauwe bessenstruiken zijn letterlijk verbrand. Bovendien merken we dat veel mensen binnenblijven met de hitte en er dus ook wat minder afname is in onze automaten. Verder brengt de droogte extra werk met zich mee. Verschillende percelen moeten worden beregend en dat vergt tijd".





Welke maatregelen zijn er dan mogelijk? "Het is vooral een kwestie van investeren in water geven. Bij kersen hebben ook overkappingen een positief effect op de kwaliteit bij dergelijke temperaturen, maar in het algemeen kunnen we hier weinig tegen doen", stelt Vanrykel.





Aardbeien verdronken

De zomer van 2018 zal bij fruittelers voor blijvende herinneringen zorgen. "We hebben het de laatste jaren erg hard te verduren gehad. In 2016 verdronken onze aardbeien letterlijk, in 2017 was er vorstschade en vervolgens droogte. We hopen dat de zeven magere jaren snel voorbij zijn, zodat we aan de vette kunnen beginnen!", stelt Goosens. "We hebben in het verleden ook al droge en warme periodes gekend, maar door de lange combinatie van droogte en hitte - al ongeveer zeven weken - is dit toch erg uitzonderlijk", onderstreept Vanrykel. "De vele zonne-uren hebben ook een voordeel, het suikergehalte in de vruchten zal een stuk hoger liggen, en dat zorgt voor een supersmaak van het fruit!", eindigt hij met een positieve noot.