“Hoe ze die messteken heeft gekregen? Geen idee.” Beschuldigde die zwangere vriendin doodsteekt noemt steekpartij een strubbeling VCT

03 december 2018

16u35 0 Hasselt Een raadsel. Zo noemde Andy Olymph (44) zelf de moord op zijn zwangere vriendin Naftaly Gorré (27) op 28 december 2015. In hun flat op het Helbeekplein in Hasselt stak hij de jonge moeder na de zoveelste ruzie vijfmaal met een mes en sneed daarbij haar halsslagader over. “Zij stond voor me met een mes in de hand en zij wilde mij steken. Er was een strubbeling. Hoe ze die vijf messteken dan heeft gekregen? Ik weet het niet,” prevelde de Surinamer in zijn typisch accent vanuit zijn rolstoel. Om te ontsnappen aan de politie liet hij zich tweemaal vallen van een balkon.

In 2013 woonden Andy Olymph en Naftaly Gorré (27), moeder van een tweeling van twee jaar oud uit een vorige relatie, samen in Rotterdam. Daarna verhuisden ze naar Antwerpen. Andy Olymph gaf toe dat hij tweemaal in de cel zat, omdat hij cocaïnebolletjes had ingeslikt om zo als drugssmokkelaar van Zuid-Amerika naar Nederland te reizen. Hij had zichzelf in de nesten gewerkt toen hij bij het kuisen van de vis in de haven per ongeluk cocaïne had weggespoeld. “Daarom moest ik van de drugsbazen bolletjes slikken en naar Amsterdam brengen. Een keer moest ik een kilo slikken, dat kon ik niet,” beschreef hij. “Een tweede keer 1 kilo 200 gram, ik ben toen bijna dood gegaan maar ik moest het doen om hen terug te betalen. Ik verdiende er niets aan.”

Mishandeld

Na hun verhuis naar Hasselt, waar ‘Neffy’ verpleegkunde ging studeren, liepen de spanningen in de relatie met Naftaly op. Twee keer onderging het slachtoffer een abortus van een kind van Andy. Op het ogenblik van de feiten was ze ongeveer twee maanden zwanger. Op haar Ipad had de jonge moeder de avond voor haar dood nog opgezocht hoe ze weg kon uit haar gewelddadige relatie. ‘Drie jaar mishandeld door mijn vriend’, ‘geslagen door mijn partner’, ‘beter geen relatie dan een slechte’, waren enkele van de zoektermen die ze intikte. Olymph bekende enkel dat hij niet graag had dat ze contact had met de vader van haar kinderen, dat contact kon even goed via hem verlopen. Hij wiste het nummer van de man uit haar GSM. Ook haar contact met Gilly, een Surinaamse kruidendokter die ook peter was van haar twee dochtertjes, zinde Andy niet. De relatie met hem was volgens de Surinamer met de grijs-zwarte dreadlocks ook de rechtstreekse aanleiding voor de messteken op 28 december 2015 rond negen uur ‘s ochtends.

Mes

“Zij wilde een kruidenbad gaan doen bij Gilly. Ik wilde dat niet. Als je daar niet mee stopt, is het gedaan met de relatie, zei ik haar. Ga dan maar naar je moeder. Zij begon te roepen en stond met een mes in haar handen voor mij. Ze stak het dreigend omhoog en wilde mij steken in mijn borst en in mijn nek maar ik heb haar kunnen tegenhouden. Er volgde een strubbeling. Ik weet het niet zeker maar ik zal het mes dan wel uit haar handen gepakt hebben.” Voorzitter Camille Liesens confronteerde hem met de harde realiteit. “Vijf messteken, waarbij u de halsslagader over snijdt. Dan weet u toch dat het niet meer lang kan duren? Dat kan het slachtoffer toch niet zelf gedaan hebben?” Andy: “Ik weet het niet. Voor mij is het ondenkbaar. Dit is nooit mijn bedoeling geweest.”

Balkonspringer

Na de feiten legde Andy een kussen op het gezicht van Naftaly. “Ik was in paniek en moest kalmeren. Ik heb dan reinigingsmiddel gedronken en pillen genomen en ben in slaap gevallen,” ging Olymph verder. De deur van de Hasseltse flat had hij eerst goed afgesloten en extra vastgemaakt met het kettinkje . Toen de politie om half elf ‘s avonds op de deur bonkte, schrok hij wakker en vluchtte hij op blote voeten weg. Via het balkon op de derde verdieping, etage per etage naar beneden. Hij trok met zijn Renault Clio naar zijn broer in Malle en daarna naar een flat van familie in het Nederlandse Veenendaal. Op 30 december stormde de politie daar binnen. Olymph liet zich hangen van het balkon van de vijfde verdieping en liet zich naar beneden vallen. Met zware kwetsuren en een zevental operaties tot gevolg. Zijn verhaal vertelde Andy Olymph op zijn assisenproces dan ook vanuit zijn rolstoel. Naar de gruwelijke politiefoto’s van het slachtoffer, met het groot bebloed keukenmes onder haar linkerhand, keek de veertiger niet.

Morgen komt zijn broer getuigen. Ook de familie van Naftaly Gorré komt dan aan het woord.