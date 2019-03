“Het klinkt misschien vreemd uit de mond van een veehouder, maar ja, we moeten inderdaad minder vlees eten” Veeteler Pieter Coopmans over de (on)zin van megastallen Redactie

15 maart 2019

13u56 0 Hasselt Als kranten al iets over de landbouw en de veeteelt schrijven is het meestal met heel slecht nieuws. Limburgers die massaal protesteren tegen de komst van nieuwe megastallen in Borgloon, bijvoorbeeld. Of filmpjes van het Hasselts slachthuis die vol afschuw gedeeld worden. En zijn boeren met al hun vleesproductie niet mee verantwoordelijk voor de opwarming van onze aarde? Landbouwer én veeteler Pieter Coopmans van de Landknapen en domein Herkenrode trekt aan de alarmbel. “We kunnen niet terug naar de tijd van Bokrijk. Maar toen waren we verdorie wel veel slimmer.”

Pieter Coopmans bewerkt de gronden rond de abdij van Herkenrode op biologische wijze. Zijn stallen zijn gevuld met schapen en runderen. Hij is ook actief in verscheidene landbouworganisaties zoals de Boerenbond en Bioforum. “Er is nog altijd een econoom die het mij eens helder moet komen uitleggen,” vertelt hij. “Veel veetelers verdienen bijvoorbeeld nog amper hun brood. En dan krijgen die mensen allemaal te horen dat ze moeten uitbreiden, en dat er dringend ‘megastallen’ moeten komen. We moeten ons dus dubbel zo veel in de schulden en het werk steken om dan nog altijd twee keer minder te verdienen. Ik geloof niet dat het zinvol is. Maar ik vind het vooral triestig dat buurtprotest zich richt tegen de boer omdat die zijn stal wil uitbreiden. Ik zie zelf wat er hier binnen komt aan het einde van de maand, en hoe hard we daarvoor moeten werken. Vroeger gaven de mensen meer dan zestig procent van hun inkomen uit aan eten. Vandaag is dat nog geen twintig procent. En daar zit net het probleem.”

Hoezo? Dat is toch juist heel goed? Moet eten weer duurder worden dan?

“Wie denk je dat al die stunts van de warenhuizen betalen? Die twee kopen en één gratis? Dat is alleen mogelijk als warenhuizen een grote druk leggen op de producenten van ons vlees en onze groenten. Die producenten zijn wij, de landbouwers dus. Pas op: ik betrap mijzelf er ook soms op. Het is lastig om die extra halve kilo gehakt niet mee te nemen als hij gratis is. Maar eigenlijk is het daarmee onze eigen schuld dat die boeren megastallen gaan bouwen.”

Is het zo simpel? Als we meer betalen voor ons vlees dartelen de koeien en schapen weer vrolijk tussen de Limburgse fruitbomen?

“Denk je nu echt dat een veehouder gelukkig wordt als hij dubbel zo veel dieren moet houden? Hij heeft niet meer tijd op een dag, en dus kan hij veel minder tijd steken in de dieren als hij megastallen moet houden. Wees maar zeker: ik zie veel armoede bij mijn collega’s. En veel veehouders zijn ongelukkig omdat ze hun dieren niet meer kunnen behandelen zoals hun ouders het deden.”

Eten we niet gewoon te veel vlees?

“Misschien vind je dat verrassend, maar daar ben ik het als veehouder wel mee eens. Als je op één hectare groenten kweekt, dan kun je daar een jaar lang honderd mensen mee te eten geven. Zet je op die zelfde hectare graan voor brood, dan is er genoeg eten voor 75 mensen. Ga je daar dieren opzetten voor het vlees, dan is je hectare amper goed voor een paar mensen aan de huidige vleesconsumptie. Ga eens dik honderd jaar terug in de tijd naar Bokrijk. Daar waren niet de koeienweiden omheind, maar wel de groentetuinen. De dieren liepen gewoon vrij rond op alle erven, en er was een gezonde voedselkringloop. Het varken en de kippen aten alle restafval op dat wij mensen niet meer nodig hadden. De koeien werden los gelaten op weilanden, waar het lastig was om groenten of graan te telen. De schapen mochten de arme heidegrond op. In ruil kregen we eieren, melk, wol én mest. Want we mogen niet vergeten dat die koeien eigenlijk wandelende compostbakken zijn. We hebben die mest dan weer nodig om groenten te kunnen telen…

Momentje. Ook voor vegetariërs en veganisten zijn die dieren dus onmisbaar?

“Ja. Goede dierlijke mest, en compost, verbeteren de kwaliteit van de bodem en zijn de ideale meststof voor gezonde groenten. Boeren die niet biologisch werken kunnen natuurlijk kunstmest gebruiken, maar het teveel komt in de waterlopen terecht en verstoort de bodem. En ook bij de productie van kunstmest komt CO2 vrij. Vlees was vroeger een mooi nevenproduct. Het was feest als het varken geslacht werd. Meestal deden de boeren dat pas als de dieren wat ouder of overbodig waren. De dieren waren vooral nuttig op de boerderij.”

Maar we kunnen toch moeilijk terug gaan leven zoals vroeger in Bokrijk?

“Dat zeg ik niet. Ik ben ook voor een efficiënte landbouw. Vandaag hebben we veetelers en landbouwers die tot wanhoop gedreven worden. Het is massaproductie op een wereldmarkt en een strijd om de allerlaagste prijzen. Dat blijft bij ons niet duren. En ja, het kan beter voor ons klimaat. De oplossing? Het is misschien niet populair om zeggen: maar we betalen gewoon te weinig. De consument heeft eigenlijk ontzettend veel macht. Wil die een eerlijke prijs betalen voor een stukje vlees? Dan zijn die megastallen toch gewoon niet nodig? Vinden we dierenwelzijn en het klimaat belangrijk? Waarom gaan we dan voor die koopjes in de supermarkt? Waarom kopen we dan Argentijnse rundssteak die van de andere kant van de wereld naar hier gevlogen wordt?”

Wat kunnen we best doen?

“Ga bijvoorbeeld eens naar de buurtslager en koop lokaal bij de boer. Er zijn helaas al veel buurtslagers verdwenen in Limburg, maar meestal zijn er nog wel vakmensen in een dorp. Die kent zijn lokale leveranciers, en die waakt over de kwaliteit. Een slager in een dorp zal het mogen horen als er iets scheelt aan zijn vlees. Maar die warenhuizen? Die zijn de laatste jaren blijkbaar héél goed weggekomen met al die vleesschandalen. En ja, misschien moeten we wat minder vlees eten. 700 gram per week is ruim voldoende. Dat zeg ik dus zelf als veehouder, hé. Eigenlijk staan wij boeren en bewuste consumenten niet lijnrecht tegenover elkaar. Integendeel, we willen precies hetzelfde. Meer dierenwelzijn, een beter klimaat en gezonder leven. Maar zolang we overdreven veel vlees eten en die promo’s in de supermarkt blijven kopen, zal de druk op de boeren niet verlicht worden en komen we niet tot een duurzamere veeteelt.”