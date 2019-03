“Herinvoeren gratis bus gewoon onbetaalbaar voor Hasselt” Toon Royackers

27 maart 2019

10u14 0 Hasselt “Het herinvoeren van het gratis openbaar vervoer in Hasselt is onbetaalbaar geworden.” Dat zegt schepen van mobiliteit Marc Schepers (Grood-Groen+). Partijgenoot Ludwig Vandenhove had vorige maand nochtans wel nog een pleidooi gehouden voor gratis bussen in heel Limburg. Gemeenteraadslid Kim De Witte (PVDA) vroeg om het idee voor Hasselt opnieuw te becijferen. Maar de stad kent het antwoord al: onbetaalbaar.

“De laatste maanden zien we het idee overal terug opduiken,” haalt raadslid Kim De Witte aan. “Er zijn momenteel twintig steden in Europa die gratis openbaar vervoer aanbieden. Luxemburg wil het zelfs doen voor heel haar grondgebied. En uit al die cijfers blijkt telkens dat de groei spectaculair is. In Duinkerke nam het aantal reizigers op een paar maanden al met de helft toe. Ik besef dat gratis openbaar vervoer natuurlijk niet echt gratis is. Maar ook vandaag betalen we al tachtig procent van de kostprijs. Het is dus die laatste twintig procent die we nog moeten financieren. In Gent hebben ze alvast een berekening gemaakt. En wat blijkt? Gratis openbaar vervoer kost de stad 11 miljoen euro. Dat is ongeveer één derde van de opbrengst van hun parkeermeters. Dat lijkt me toch een mooie deal? Mijn voorstel is dan ook: laten we dit een keer voor Hasselt becijferen. Dan kunnen we het idee opnieuw evalueren.”

Onbetaalbaar

Schepen Marc Schepers (RoodGroen+) gaat desondanks geen studie bestellen. “Het kost gewoon te veel. Dat weten we nu al. De regels zijn ook grondig veranderd sinds wijlen Stevaert de bussen gratis maakte in Hasselt. Vandaag kun je het openbaar vervoer immers niet langer gratis maken voor je inwoners in je eigen stad. Als je hen een gratis abonnement geeft, moet dat meteen gelden voor heel Vlaanderen. Met andere woorden: dan kunnen de Hasselaren overal gratis de bus nemen. En die kostprijs ligt alweer een pak hoger. Wij gaan deze legislatuur inzetten op het aanbod. Vooral vanuit de deelgemeenten is soms het moeilijk ergens te geraken met het openbaar vervoer. Dat is voor ons belangrijker dan gratis bussen. Bovendien zijn er al heel wat goedkope formules voor onze inwoners, en kunnen jongeren nog altijd gratis reizen.”

Liever fietspaden

En waarom de opbrengst van die parkeermeters dan niet gebruiken om gratis bussen te financieren? “Ja, die parkeermeters leveren inderdaad wel wat op,” aldus Marc Schepers. “Maar je kan het geld maar één keer uitgeven. En wij zijn ook ambitieus als het gaat om fietspaden. De plannen die we deze legislatuur voor fietsers willen realiseren stoppen niet bij twintig miljoen euro, maar het zal Hasselt veel aangenamer maken voor de zwakke weggebruiker. Het lijkt me dat we daarmee de parkeergelden ook al op een slimme manier herinvesteren.”