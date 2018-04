"Herinner me weinig door alcoholprobleem" MOEDER EX-MISS BELGIË OVER MESSTEEK IN BORST VAN HAAR MAN BIRGER VANDAEL

21 april 2018

03u13 1 Hasselt Op 15 juni 2016 stak de moeder van ex-Miss België Virginie Claes een keukenmes bijna tien centimeter diep in de borst van haar man. Ze riskeert vijf jaar cel voor poging tot doodslag. "Ik herinner me wel nog een discussie over ontrouw, maar weet niet meer wat er exact gebeurd is", zei de vrouw, die haar alcoholproblemen toegaf.

Het koppel verscheen samen in de rechtbank en heeft de ruzie klaarblijkelijk bijgelegd. Over de feiten bleef de vrouw vaag: "Ik weet wel nog dat ik de ruzie verschrikkelijk vond en dacht: "Stop nu, zwijg nu, ik kan dit niet meer horen." En ik vond het normaal dat ik toen ik een mens in nood zag, meteen de hulpdiensten belde. Wat er tussenin precies is gezegd en gebeurd, weet ik niet meer." Volgens de procureur was de man ernstig gewond, maar nooit in levensgevaar.





Alcoholprobleem





De vrouw zou voor de ruzie te diep in het glas hebben gekeken. Na een maand mocht ze onder voorwaarden de gevangenis verlaten, mits ze een alcoholverbod zou naleven en verplichte begeleiding zou volgen. Zelf gaf de vrouw, die tandarts is, openlijk haar drankprobleem toe. "Het begon acht jaar voor de feiten. Toen de kinderen nog thuis woonden, dronk ik nog niet zoveel. Lange tijd dacht ik dat ik het onder controle had en kon ik niet toegeven dat het de verkeerde kant uitging. Zoals velen probeerde ik op dat moment mijn problemen (zoals de moeizame zwangerschap van Virginie waarbij zowel dochter als het ongeboren kind in gevaar waren, red.) weg te drinken. Inmiddels ben ik in behandeling."





"Alles is uitgepraat"

Van een vijandige sfeer tussen de twee was geen sprake. "Alles is uitgepraat", zei de vrouw.





"Ik was veel met mijn werk bezig en zij zat vaak alleen. Op vakantie werd wel eens duidelijk dat er haar iets dwars zat. We verstaan mekaar nu zeer goed. In 1979 zijn we gehuwd en we beleven nu onze mooiste maanden", aldus haar man, die handelsrechter is.





De procureur vindt de herkwalificatie naar slagen en verwondingen niet gepast. "Het letsel was potentieel dodelijk. Ik vorder een celstraf van vijf jaar, maar kan leven met probatieuitstel." Raadsman Luk Delbrouck betwist de intentie tot doden. Hij vraagt de opschorting en eventueel verdere begeleiding. "Het wordt moeilijk voor haar om nog ooit tandarts te worden", liet hij verstaan.





De advocaat van de man vroeg de vrijspraak, ook al verdedigde hij in feite 'het slachtoffer'. "Ze heeft spijt over haar ongecontroleerde daad en liet zich behandelen", motiveerde hij. Het slachtoffer zelf onderstreepte dat haar vrouw zelfs een mug levend naar buiten brengt en dat ze tijdens de feiten gewoon ontzettend dronken was. Intussen hebben we ons teruggetrokken uit tal van verenigingen wegens haar overmatig drankgebruik daar en zijn we in plaats beginnen fietsen." Het slotwoord was voor beklaagde: "Had ik kunnen nadenken, dan was het nooit gebeurd. Vonnis op 18 mei.